Balearon a un remisero para robarle el auto mientras esperaba a una pasajera: se resistió y destrozó la moto de los delincuentes

Un remisero se resistió a un robo en Bernal , partido de Quilmes, y los delincuentes le dispararon mientras intentaba escapar. El ataque quedó registrado en un video que muestra cómo el conductor hizo marcha atrás a toda velocidad y arrastró la moto en la que iban los asaltantes.

El hecho ocurrió en la calle Misiones al 1200, durante la madrugada de este lunes. El chofer había llegado unos minutos antes de lo previsto para buscar a una pasajera que tenía que viajar a Aeroparque.

“Vino 5.35, diez minutos antes. Eso alcanzó para que los tipos vieran un auto parado y dijeran: ‘Este es mío’ ”, contó Rafael, el marido de la pasajera, que presenció el ataque.

Según relató en diálogo con Mediodía Noticias (eltrece) , los delincuentes se acercaron de frente al Volkswagen Virtus blanco, apuntaron al conductor con un arma y golpearon la ventanilla con la culata de la pistola . La reacción del remisero fue inmediata: puso marcha atrás y avanzó unos 70 metros con la moto de los asaltantes debajo del auto.

En las imágenes se escuchan al menos tres disparos y se ven los fogonazos. Los tiros no alcanzaron al conductor, que después aceleró y logró alejarse del lugar. Durante la maniobra también chocó contra algunos autos estacionados y sufrió daños en un espejo y en un lateral del vehículo.

Tras el ataque, los delincuentes intentaron recuperar la moto, pero ya no pudieron ponerla en marcha porque había quedado destrozada. Finalmente, la abandonaron y escaparon a pie.

Rafael contó que su esposa activó la alarma de la casa y que llamó a la Policía. Según su testimonio, una patrullero llegó a los diez minutos y se llevó el vehículo que habían dejado los asaltantes.

A pesar de la violencia del episodio, el remisero regresó poco después, completó el viaje a Aeroparque y siguió trabajando. La pasajera también llegó a destino sin sufrir lesiones. “Por minutos nos agarró en la puerta. Si esto pasaba tres o cinco minutos más tarde, nos agarraba con las valijas ”, lamentó Rafael. Por el momento, no se informó sobre detenidos por el intento de robo.

Fuente: TN