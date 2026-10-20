Asesinaron a una mujer que cuidaba una iglesia evangélica en Entre Ríos: Hay una detenida

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Mariana Almeida, de 57 años, fue encontrada asesinada en una iglesia evangélica en construcción del barrio Los Cachetudos, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Por el crimen, una mujer quedó detenida y la Justicia busca establecer cómo ocurrió el ataque.

La víctima, vecina del barrio Unión, colaboraba con el cuidado de las instalaciones del templo. Según las primeras averiguaciones, habría sido golpeada con un palo.

El cuerpo fue descubierto el viernes por la mañana, cuando una mujer llegó al establecimiento junto a otra persona para cumplir con los turnos de vigilancia. Al no recibir respuesta desde el interior, ingresaron y encontraron a Almeida sin vida.

De acuerdo con una declaración incorporada a la causa, la acompañante habría señalado que la mujer detenida confesó haber golpeado a la víctima. También mencionó un supuesto conflicto entre ambas, descrito como una “lucha espiritual”. Los investigadores deberán corroborar esa versión y determinar las circunstancias del homicidio.

El jefe de la Departamental Uruguay, Esteban Allegrini, indicó que las primeras informaciones apuntaban a una discusión que habría terminado en una agresión física. La fiscal María José Labalta está a cargo de la investigación, en la que intervienen efectivos policiales y personal de Criminalística.

La hija de Mariana expresó su dolor en las redes sociales y reclamó Justicia. También rechazó las versiones que comenzaron a circular sobre su madre, a quien describió como una mujer de valores, y cuestionó haberse enterado de lo ocurrido a través de una publicación en Instagram.

La investigación continúa con la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer el crimen y determinar la responsabilidad de la detenida.