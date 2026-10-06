Argentina vs Benín, en la despedida de Messi de la Selección: hora, formación de la Scaloneta, cómo ver y todo lo que hay que saber

La fiesta será completa. Todos quieren ver a Lionel Messi, pero esos 90 y pico de minutos que durará el partido contra Benín no será lo único que ocurrirá este martes en el estadio Monumental y en Ciudad Universitaria, los dos puntos neurálgicos de la celebración. Las puertas de la cancha de River se abrirán a partir de las 16:00, cuatro horas antes del pitazo inicial del encuentro, y a las 17:30 comenzará un desfile de artistas para todos los gustos para matizar la espera en un escenario pequeño montado en uno de los laterales del campo de juego, tal como ocurrió en 2023 para los festejos por la tercera estrella obtenida en el Mundial de Qatar. LEER MÁS .

Las entradas para el último partido de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina alcanzaron precios exorbitantes entre la reventa ilegal y quienes se promocionan como agentes autorizados por la AFA. Una empresa de viajes ofrecía este lunes por sus redes una entrada con un pack de "experiencia vip" a 1.800.000 pesos. LEER MÁS .

Si la nostalgia es "el dolor de una vieja herida", no existe una palabra para describir el sentimiento que forma parte del aire del entrenamiento de la Selección. Pasadas las cinco de la tarde, Lionel Messi se sentó en el histórico vestuario del predio de Ezeiza y se cambió por última vez para entrenar con la Argentina. Un rato después, encabezó la salida al campo de juego. Lo secundaban sus últimos laderos: Rodri De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi. Un poco más atrás lo seguía el futuro nuevo capitán, Cuti Romero, también Lisandro Martínez y Julián Alvarez. Todo, con una sonrisa en el rostro. Y claro, más allá del cóctel de sentimientos que deben pasar por el cuerpo del capitán, el disfrute es el principal deseo para la última función de este martes a partir de las 20:00 en el Estadio Monumental frente a Benín. LEER MÁS .

Se viene el partido que nunca queríamos que llegue. Este martes, Lionel Messi se despedirá de la Selección Argentina luego de 20 años llenos de alegrías con la celeste y blanca. La Scaloneta enfrentará a Benín en un Estadio Monumental colmado de más de 85 mil personas que homenajearán al 10 en su última presentación con el seleccionado.

Fuente: Clarín