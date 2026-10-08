Aprovecharon el partido de despedida de Messi para desvalijar un departamento

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Tres delincuentes aprovecharon el partido de despedida de Lionel Messi de la Selección argentina para entrar a robar a un departamento vacío en el barrio porteño de Palermo.

El hecho ocurrió alrededor de las 18.30 en un edificio ubicado sobre Humboldt al 2000. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que los sospechosos ingresaron al inmueble y comenzaron a tocar distintos timbres para comprobar si había personas en los departamentos.

Cuando llegaron al primer piso y nadie respondió, uno de los delincuentes llamó a sus cómplices y entre los tres forzaron la puerta de entrada. Luego subieron hasta el departamento y comenzaron a revisar el interior en busca de objetos de valor.

En las imágenes se observa cómo uno de los hombres abre un placard mientras otro revisa una mochila. También quedó registrado el momento en que uno de ellos toma una computadora portátil perteneciente a la familia.

Los tres permanecieron varios minutos dentro de la propiedad y revisaron distintos sectores, incluidas las habitaciones que quedaban fuera del alcance de una de las cámaras.

El edificio no cuenta con seguridad privada ni monitoreo durante las 24 horas. Una cámara ubicada frente a la puerta principal permitió registrar parte del ingreso de los delincuentes.

Las imágenes incorporadas a la investigación muestran los rostros de los tres sospechosos, tanto al ingresar al edificio como durante el robo. Ahora la Policía analiza las grabaciones para intentar identificarlos y determinar cómo escaparon del lugar.