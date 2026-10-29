Aparecieron los cuerpos de los dos hermanos de 10 y 12 años que habían sido arrastrados por la corriente en Santa Cruz

Los cuerpos de dos hermanos de 10 y 12 años que el domingo pasado habían sido arrastrados por la corriente del río Gallegos, en Santa Cruz, aparecieron en las últimas horas luego de cinco intensos días de búsqueda.

El hallazgo fue confirmado por el gobierno de Santa Cruz que, en un mensaje difundido en X, expresó sus condolencias a la familia de José y Leo.

Según precisó el medio local La Opinión, el cuerpo de José, de 12 años, se encontró en las últimas horas del miércoles, en tanto que el de Leo, de 10 años, se halló este jueves. Los cuerpos fueron divisados durante los sobrevuelos realizados con el helicóptero que trabajaba en el operativo de búsqueda.

Tras conocer el hallazgo el gobernador Claudio Vidal expresó su más sentido pésame a la familia y cercanos de los niños, precisaron desde la gobernación. “Seguiremos acompañándolos y brindándoles toda la contención que necesite”, indicó el mandatario provincial.

Además, el gobernador agradeció a cada una de las personas que participaron de la búsqueda, a los equipos de rescate, las fuerzas de seguridad, las instituciones y los vecinos que se sumaron y colaboraron.

El Gobierno de Santa Cruz expresó sus condolencias a la familia de José y Leo Tras conocer el hallazgo de los cuerpos de José y Leo, quienes cayeron al río en Palermo Aike, el pasado domingo, el gobernador Claudio Vidal expresó su más sentido pésame a la familia y cercanos. pic.twitter.com/QNIe01NF08

La búsqueda se llevó adelante en el sector conocido como La Toma, en Palermo Aike , en cercanías de la capital provincial

El operativo, que implicó un rastrillaje por agua y por tierra, comenzó luego de un llamado al 911 que alertó sobre la situación. El rastro de los pequeños se perdió mientras jugaban con otros dos chicos de 14 y 15 años, y fueron sorprendidos por la fuerza de la corriente.

El episodio ocurrió en cuestión de segundos y, según consignó La Opinión, en medio de la desesperación los adolescentes lograron salir. Sin embargo, a los dos niños los arrastró el agua.

De acuerdo con el relato de uno de los sobrevivientes, la escena fue tan rápido que no pudieron hacer nada. "El agua nos arrastró" , dijo el chico, que debió ser trasladado al Hospital Regional de Río Gallegos.

El operativo de búsqueda reunió a integrantes de Bomberos, Policía Caminera, la División de Operaciones Rurales (DOR), las áreas de Investigaciones, Protección Civil, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional e Incendios Forestales, además de trabajadores de organismos provinciales.

Los equipos trabajaron sobre distintos frentes en simultáneo. En paralelo a la labor de los buzos tácticos , se realizaron rastrillajes por la costa y recorridas en cuatriciclos para revisar las inmediaciones. También incluyeron la utilización de drones para llegar a las zonas de difícil acceso.

En tanto, las autoridades habían advertido sobre las dificultades de la zona por "la presencia de pozones y las características de la corriente". En ese sentido, les pidieron a los vecinos que no permanecieran en el lugar para evitar entorpecer el trabajo de los rescatistas.

En el caso tomó intervención el Juzgado de Instrucción N.º 3, así como el Ministerio de Salud y Ambiente, que brinda asistencia psicológica y acompañamiento a la familia de los niños.

Fuente: Clarín