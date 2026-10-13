Ángel de Brito sobre Darío Giordano: “Me hablaron pestes de él, era soberbio y maleducado con sus compañeros de trabajo”

Luego de que el domingo 11 de octubre saliera a la luz el relato de Valentín Yankelevich sobre la violencia que sufrió de parte de su padre Darío Giordano , Ángel De Brito dio a conocer cómo era la personalidad del productor y progenitor de los chicos durante su etapa en Telefe.

El escándalo familiar que se desató el fin de semana todavía resuena en los medios y hay quienes eligieron rememorar cómo fue el noviazgo de Giordano con Yan mientras los dos trabajaban en la televisión . Desde el sillón de LAM (América TV), De Brito compartió los comentarios que personas del entorno trabajaron con ellos a finales de los 90.

Giordano y Yan se conocieron en junio de 1997 en los pasillos del canal de las pelotas y un mes después empezó el romance de forma tímida . En noviembre de 1998 los dos dieron un paso más y se casaron en el Registro Civil de San Isidro.

“No sé si vale la pena volver el tiempo atrás, pero no sé si era la pareja más feliz del mundo . Había rumores de relaciones de Romina con otra gente y de Darío con medio mundo en Telefe”, empezó De Brito. A continuación, parafraseó lo que colegas de la señal televisiva, productores y técnicos dijeron de Giordano. “Todos me hablan pestes como compañero . Me dijeron que a partir de su romance con Romina… Él empezó a trabajar como cualquiera en Telefe, a tirar cables con una beca del colegio y, a partir de la relación, le dan un puesto importante y me dicen que era soberbio, que era maleducado con todo el mundo y despectivo…” .

Después de ello, explicó que un productor de Chiquititas en el teatro le relató cómo Giordano aspiraba a conquistar a Yan y así, no solo casarse, sino ascender laboralmente. Ese testimonio afirmó que los gestos de violencia venían de mucho antes de la muerte de la actriz .

“En ese entonces él era productor técnico [Darío] y había apostado que iba a conquistar a Romina Yan y que se iba a casar con ella, con frases muy despectivas hacia ella. Eso se lo contaba a sus compañeros y al final ocurre. Entonces, empieza la relación, se casan y él empieza a crecer dentro del canal”, inició De Brito.

Segundos después, el periodista y conductor de LAM leyó el mensaje de su fuente: “Yo estuve en esa apuesta en el teatro cuando Darío dijo: ‘Les apuesto a que me la levanto a la gorda y me caso . Eso era en Chiquititas y después, cuando se filmó la película en Villa La Angostura de Chiquititas , el maltrato del marido era terrible y nosotros no decíamos nada porque teníamos miedo a perder el trabajo porque Romina estaba completamente enamorada de él’” .

“Me cuentan que Darío la siguió durante cuatro años hasta que logró casarse con ella y era despectivo cuando ella no estaba. Gustavo nunca lo quiso , pero Romina estaba muy enamorada. En esa época de trastornos alimenticios donde Darío la hacía sentir muy importante y que la quería mucho. De hecho, ella tomó la comunión y confirmación para casarse con él. Después, Gustavo lo nombró jefe de técnica . Con su compañero se sentía poderoso y todos le tenían miedo porque era mal compañero”, agregó el periodista.

Luego de deslizar esta información, Tatiana Schapiro, quien estuvo como invitada en LAM y entrevistó a Valentín Yankelevich, confirmó que la apuesta de Darío Giordano sobre Romina era conocida en el medio, al igual que su trato con el resto de los compañeros de trabajo.

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Fuente: La Nación