Advertencia para el AMBA: continúan las tormentas este jueves y hay alerta naranja para 10 provincias con posible caída de granizo

Las lluvias fuertes seguirán acompañando gran parte del territorio nacional este jueves. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla en el AMBA y en parte de la provincia de Buenos Aires y hay nueve provincias más en que el alerta se transformó en naranja.

En Buenos Aires, la advertencia abarca el norte y oeste del territorio, pero además, hay avisos por vientos fuertes en seis provincias para este jueves .

Según indicó el SMN, en las próximas horas en el área Metropolitana, las lluvias continuarán, al menos, hasta la noche del próximo sábado. Y, según la advertencia, vendrá acompañada en algunos casos por tormenta eléctrica.

Desde el SMN informaron que la zona oeste y el norte de la Provincia podría sufrir posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño que podrían ser especialmente fuertes en la zona de las localidades de General Villegas y Florentino Ameghino.

Además de Buenos Aires, el alerta amarillo rige también para las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, La Pampa, San Luis, La Rioja, San Juan, Mendoza, Río Negro y Neuquén.

En tanto, hay 10 provincias en las que algunas zonas se encuentran bajo alerta naranja por tormentas severas o fuertes. Se trata del centro y oeste de Rio Negro ; centro y este de Neuquén ; sur, centro y este de San Luis ; sur, centro y este de Córdoba ; sur y este de Santa Fe ; norte de La Pampa ; oeste de Entre Ríos ; este de Chaco ; centro y oeste de Corrientes ; y el noroeste de Buenos Aires.

Estas zonas podrían ser afectadas por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas y que podrían incluir abundantes precipitaciones en períodos cortos, caída de granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h.

La advertencia por mal clima incluye también una alerta amarilla por vientos fuertes en Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan y Tucumán . En Catamarca, La Rioja y San Juan se agrega, además, una advertencia por el viento Zonda.

Según la información del SMN, este jueves amanecerá nublado y hacia la tarde comenzarán las tormentas de variada intensidad que se volverán fuertes durante la noche. Se espera una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 20.

Las precipitaciones continuarán el viernes , aunque con menor intensidad y en forma de chaparrones. Y repetirá la mínima y máxima del jueves.

El fin de semana tampoco se prestará a una mejora climática. Durante todo el sábado se esperan lloviznas y una temperatura máxima de 19 grados. El domingo también iniciará con precipitaciones y las temperaturas, lejos del clima primaveral, presentarán una mínima de 12 grados con máximas de 17.

Las primeras señales de buen clima podrían llegar recién el lunes, cuando se espera que algunos rayos de sol irrumpan en un cielo que se presentará parcialmente nublado durante la mañana y gran parte de la tarde.

Fuente: Clarín