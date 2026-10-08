Adiós a los almohadones en el sillón del living: la nueva tendencia que amplía el espacio y se inspira en los hoteles de lujo

El sillón es uno de los muebles más usados dentro de casa . Aunque la mayoría suele tener varios almohadones y mantas encima, las tendencias en decoración buscan darles un aspecto más elegante.

La propuesta apunta a seguir el estilo de los departamentos parisinos y algunos hoteles de lujo: despejar la superficie del sillón .

Esta apuesta busca generar un ambiente más despejado , amplio y ordenado , con menos elementos a comparación de años anteriores.

Durante años, llenar el sillón de almohadones fue una de las formas más utilizadas para conseguir una sensación de comodidad y calidez . Sin embargo, una interiorista parisina consultada por Ouest- France fue contudente.

Según la opinión de la experta, la acumulación de almohadones en el sillón genera:

La nueva propuesta parte de una idea sencilla: menos elementos pueden generar un mayor impacto visual . De esta manera, un sillón despejado permite que se destaque:

Por otro lado, mantener menos elementos sobre el sofá facilita el orden y evita que el living tenga una apariencia sobrecargada.

La tendencia no implica eliminar por completo los almohadones, sino cambiar varios de ellos por uno grande , con personalidad y un diseño capaz de convertirse en el punto focal del sillón.

Entre las opciones que aparecen con mayor frecuencia, están:

Los modelos XL, de aproximadamente 60 x 60 centímetros , permiten conseguir un efecto más contundente sin necesidad de sumar varios almohadones.

Fuente: TN