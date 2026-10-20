“Acá hubo gente que se lavó las manos”: el alegato del abogado de la psiquiatra de Maradona

Después de un cuarto intermedio, el abogado de la psiquiatra Agustina Cosachov , Vadim Mischanchuk , comenzó sus alegatos finales en el juicio por la muerte de Diego Maradona .

La defensa busca sostener su postura frente a las acusaciones contra la médica, una de las imputadas por el presunto homicidio simple con dolo eventual .

En su alegato, el abogado apuntó contra la prepaga Swiss Medical al sostener que fue la empresa la que obstaculizó todo el proceso. “Hubo testigos que dijeron que el paciente no podía tomar decisiones, pero las historias clínicas dicen otra cosa ”, afirmó.

“En Olivos, Maradona ingresó para operarse del hematoma subdural. La cirugía salió bien, pero hubo que sedarlo . Ese episodio demoró la salida del paciente. Recuerdo que en Olivos se hablaba de una internación involuntaria, pero no tuvo una internación involuntaria”, señaló Mischanchuk ante el tribunal.

“Otro elemento importante que tenemos es la internación en Tigre . La verdad es que la historia clínica, o las hojas de enfermería, no son muy fiables ”, remarcó el abogado y agregó: “Hay un grupo de chat denominado Tigre. Es lo más real que tenemos. Tenemos la historia clínica de Cosachov ”.

En ese sentido, reforzó: “ De ninguna manera Cosachov fue improvisada . Cuando uno lee la historia clínica, se da cuenta que Cosachov fue obsesiva”.

“La prepaga se lo quiso sacar de encima de la clínica Olivos, y ahí estaba Cosachov, sabiendo que el paciente no se quería internar, se quería ir a la casa. Buscaron esta alternativa. El que diga que la mejor opción no era una clínica de rehabilitación está faltando a la verdad. Acá hubo gente que se lavó las manos” , apuntó.

Asimismo, insistió: “Cosachov, desde el primer día, dijo que era la psiquiatra de Maradona. Y mostró su historia clínica. Ella nunca pateó la pelota afuera”.

También sostuvo que Cosachov no tenía la misma información sobre Maradona que Luque. “Cada uno tenía una fuente de información, un conocimiento distinto” , explicó. En ese sentido, pidió analizar las responsabilidades de todos los involucrados y apuntó nuevamente contra la prepaga: “La prepaga y sus directivos tienen obligaciones sobre el paciente”.

Por otro lado, Vadim cuestionó los planteos de uno de los acusadores particulares sobre las hijas de Maradona y destacó que Jana había señalado que Swiss Medical se comprometió más, mientras que la clínica quería desentenderse del paciente . “No descarto que por arriba de Forlini, alguno de estos gerentes haya sido el que cerró la canilla”, afirmó.

El letrado mencionó que la cirrosis en el hígado de Maradona se conoció después de la autopsia y aseguró: “Cosachov hizo todo lo que pudo, no fue indiferente”.

La jornada de este martes comenzó con los alegatos de los abogados Diego Olmedo y Luciano Zorrilla , defensores del psicólogo Carlos Díaz , quienes pidieron su absolución y cuestionaron las pruebas.

“Nunca debió estar sentado aquí en el banquillo de los acusados. Díaz no hizo nada que pueda reprocharse penalmente hablando” , sostuvo Zorrilla ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro.

Olmedo, por su parte, defendió el rol de Díaz como especialista en adicciones y sostuvo que su tarea estaba orientada a “evitar que Maradona consumiera alcohol y drogas”.

También cuestionó que se le atribuyera responsabilidad por la muerte del exfutbolista y remarcó que, según los resultados de la autopsia, no se detectaron esas sustancias en su organismo. “ ¿Podía prever que Maradona se iba a morir?” , planteó el abogado al referirse a la intervención de su defendido durante la internación domiciliaria.

El miércoles será el turno de los abogados de Leopoldo Luque, Francisco Oneto y Roberto Rallin, y de la defensa de Nancy Forlini, a cargo de Nicolás D’Albora y Agustín Varela, según el cronograma.

Por último, el jueves expondrán las defensas de Ricardo Almirón y Mariano Perroni, los dos integrantes del equipo de enfermería vinculados con el cuidado del exfutbolista.

Fuente: TN