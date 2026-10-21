Abogados: ganó la lista que reclama cambios profundos en el Consejo de la Magistratura

Igual que como había ocurrido en la elección de los jueces, hace unos días, el comicio con que los abogados de todo el país eligió a sus cuatro representantes para el período 2026-2030 tuvo una tarde para el infarto: con un escrutinio lento y muy cambiante, tres de las cuatro listas oscilaban en el 30% -la cuarta, de los libertarios, siempre estuvo lejos, con menos del 9%- e iban cambiando el orden alternativamente a medida que avanzaba el conteo: el dato es importante, porque la ganadora se llevaría dos de las bancas y las otras dos, una cada una.

Con 11.237 votos, la Lista 3 Unidad en Defensa de la Abogacía, encabezada por Alberto “Nacho” Biglieri, obtuvo el 34% de los votos. Junto con Biglieri -ex interventor en la UOM-, Claudia Sarmiento se sentará en el Consejo de la Magistratura. Se trata de una nómina que tuvo el apoyo de Colegios de Abogados de distintas partes del país y de Ricardo Gil Lavedra. Es un sector que reclama cambios profundos en la Magistratura y plantea poner fin a las operaciones en los nombramientos de jueces.

La lista del kirchnerismo apadrinada por Juan Manuel Olmos, Abogacía Unida y Dignidad Profesional, alcanzó el 32% con 10.593 votos, y Abogacía Federal, una lista que mezclaba peronistas y radicales avalada por Diego Molea -quien ya está en el Consejo en nombre de los académicos-, Maximliano Abad y el abogado expresidente del Consejo Miguel Piedecasas, el 26,4% (8.738 votos).

La debutante lista libertaria, Abogacía por la Libertad, quedó cuarta con el 7,6% (2.506 votos).

“Es un resultado muy importante para Unidad", reconoció Gil Lavedra, factótum de la lista ganadora. "Quiero agradecer especialmente a todos los colegas que participaron. Se han ratificado hoy los valores de la lista de Unidad en Defensa de la Abogacía. A partir de ahora tenemos la responsabilidad de ejercer esta representación con seriedad, independencia y plena conciencia institucional ”, subrayó desde el escenario, ante un salón colmado del primer piso del Colegio Público porteño.

Alberto “Nacho” Biglieri celebró el resultado y puso el acento en la tarea que comienza: “Hoy siento una enorme alegría y un profundo agradecimiento. Quiero que los abogados sepan que desde el primer día vamos a estar para defenderlos, hayan votado o no a nuestra lista, porque estas bancas son en representación de la abogacía en su conjunto. Nuestra prioridad será la de impulsar soluciones a los problemas que los profesionales enfrentan día a día en los tribunales ”.

Biglieri agregó que “durante la campaña asumimos compromisos públicos y ahora empieza el momento de cumplirlos. Vamos a trabajar de forma transparente, explicando nuestras posiciones y rindiendo cuentas de cada decisión en representación de los abogados y abogadas”.

Su compañera de fórmula y también consejera electa, Claudia Sarmiento, destacó el alcance federal de la representación obtenida. “Ahora tenemos la responsabilidad de hacer que las realidades de las provincias estén presentes en las decisiones del Consejo . El federalismo se va a demostrar en la agenda y en el vínculo permanente con los colegios y los abogados de cada jurisdicción”, señaló.

La lista estuvo integrada además por Eduardo Bittar y Jazminka Mihaljevic como candidatos titulares, y por Carlos Más Vélez, Ana Ruiz O’Neill, Guillermo Lipera y Carolina Grillo como suplentes.

Desde los otros dos sectores que consiguieron bancas, cada uno intentó imponer una interpretación política. " Molea consolida su rol como armador académico y judicial a nivel nacional y se unge como figura dentro del armado de abogados del peronismo hacia adelante", dicen en el entorno del influyente exrector de la Universidad de Lomas de Zamora, y buscan destacar su triunfo en las provincias de Buenos Aires, Tucumán, Chubut y La Pampa.

Desde el sector comandado por Mariano Recalde ensayan la lectura de que "entre las dos listas peronistas se le ganó a la de Macri y Angelici" , con más picardía que veracidad.

Fuente: Clarín