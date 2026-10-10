A qué hora juega River hoy

River y Estudiantes de Río Cuarto se enfrentan este sábado en el marco de la fecha 12 del Grupo B del Torneo Clausura 2026. El encuentro está programado para las 21.30 (horario argentino) en el Monumental, con arbitraje de Nazareno Arasa y televisación de ESPN Premium (se requiere tener contratado el “Pack Fútbol” para acceder al contenido). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Millonario está décimo en la tabla de posiciones de su zona con 13 puntos, pero adeuda su compromiso contra Sarmiento de la undécima jornada, reprogramado para el miércoles 14 de octubre a las 19 en el estadio Eva Perón de Junín. En la última jornada perdió 2 a 1 con Huracán, como local, por los goles de Óscar Cortés y Lucas Blondel (Tomás Galván empató transitoriamente para el equipo dirigido por Leonardo Ponzio).

El León del Imperio, que viene de caer por 2 a 1 ante Racing, se mantiene en el último puesto del Grupo B con apenas seis puntos y está cada vez más cerca del descenso a la Primera Nacional, ya sea por la Tabla Anual o por la de promedios (en ambas está por debajo de todos los otros clubes). De hecho, si pierde este sábado en el Monumental, perderá la categoría cuatro fechas antes de que culmine la primera ronda del certamen local.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 22 de marzo de este año, en el marco de la duodécima fecha del Torneo Apertura. Entonces, River se quedó con la victoria por 2 a 0 en el estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini gracias a las anotaciones de Gonzalo Montiel y Maximiliano Salas. El único antecedente en el barrio porteño de Núñez es del 18 de marzo de 1984, con triunfo riverplatense por 3 a 2 en el Grupo D del Torneo Nacional.

El encuentro está programado para este sábado a las 21.30 (horario argentino) en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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Fuente: La Nación