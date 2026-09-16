ZONA FRÍA: El Senado dio dictamen al proyecto que recorta el beneficio para Madariaga y la región

MADARIAGA

El Senado de la Nación dio dictamen este miércoles al proyecto impulsado por el Gobierno nacional que modifica el régimen de Zona Fría y recorta los beneficios incorporados con la ampliación de 2021. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de Diputados, quedó así en condiciones de ser debatida en el recinto de la Cámara alta.





Para General Madariaga y buena parte de los municipios del sudeste bonaerense, el avance representa una nueva instancia de preocupación, ya que el proyecto contempla dejar sin el descuento general a las localidades que fueron incorporadas al régimen en 2021.





Entre los distritos alcanzados se encuentran General Madariaga, Pinamar, Villa Gesell, General Lavalle, La Costa, Dolores, Maipú, General Guido, General Pueyrredon, Mar Chiquita, Necochea y otros municipios bonaerenses que actualmente forman parte de la denominada Zona Fría. El listado oficial de la Provincia incluye a General Juan Madariaga y a varios de los distritos de la región dentro del régimen vigente.





La propuesta que avanzó en el Senado mantiene el esquema aprobado por Diputados y plantea eliminar el beneficio general para las zonas incorporadas en 2021. En su lugar, la asistencia quedaría vinculada a los criterios del nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).





Actualmente, la ampliación alcanza a los usuarios residenciales de estas localidades con una bonificación sobre el componente de gas de la factura. Según había informado la Municipalidad de General Madariaga durante el debate del proyecto, el régimen contempla un descuento general del 30% y del 50% para sectores considerados vulnerables.





De aprobarse la reforma, el beneficio automático quedaría concentrado en las regiones que ya estaban contempladas originalmente, mientras que para las localidades incorporadas en 2021 la asistencia pasaría a depender de la situación socioeconómica de cada hogar.





Esto significa que miles de familias de Madariaga y de la región dejarían de contar con el descuento generalizado y deberían cumplir con los criterios establecidos por el nuevo sistema para acceder eventualmente a un subsidio.





Un beneficio que Madariaga consiguió después de años de reclamos





La incorporación de General Madariaga al régimen no fue inmediata. Desde el Municipio recuerdan que durante años se realizaron gestiones para que la ciudad fuera incluida y que finalmente el objetivo se concretó con la ampliación de 2021.





En junio, el intendente Carlos Esteban Santoro llevó al Senado un reclamo para que no se elimine ni reduzca el beneficio, acompañado por más de 2.000 firmas de vecinos de Madariaga. En aquella presentación se solicitó rechazar cualquier modificación que implique un retroceso respecto del régimen vigente.





El Municipio también había advertido que el impacto no se limitaría a General Madariaga, sino que alcanzaría a numerosas localidades del sudeste bonaerense que fueron incorporadas a Zona Fría en 2021.





Qué planteó el Gobierno nacional





Durante el debate en comisiones, la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, defendió la reforma y cuestionó el funcionamiento actual del régimen.





“Nuestro objetivo es que en este país haya energía y que sea al menor costo posible”, sostuvo la funcionaria, quien planteó que los subsidios deberían concentrarse en los hogares que realmente necesitan asistencia.





Tettamanti cuestionó además que el beneficio actual alcance de manera general a los usuarios de las zonas incorporadas y sostuvo que existen diferencias importantes en los niveles de consumo entre la Patagonia y las localidades sumadas al régimen en 2021.





La funcionaria calificó como “zonas templadas” a parte de los distritos incorporados durante aquella ampliación y cuestionó los criterios utilizados para extender el régimen.





El Gobierno nacional sostiene que la reforma permitiría focalizar los recursos en los hogares con mayores dificultades para afrontar el costo de la energía.





El próximo paso es el recinto





Con el dictamen aprobado, el proyecto deberá ser tratado por el pleno del Senado. Si obtiene la aprobación de la Cámara alta en los términos actuales, continuará el trámite legislativo correspondiente para convertirse en ley.





Hasta ese momento, el régimen de Zona Fría continúa vigente para General Madariaga y los demás municipios incorporados.





La discusión, sin embargo, vuelve a poner en el centro el costo de las facturas de gas que deberán afrontar los hogares de Madariaga y de toda la región si finalmente se modifica el esquema.





Para una zona donde la incorporación al régimen fue reclamada durante años y concretada en 2021, el debate legislativo entra ahora en una etapa decisiva.