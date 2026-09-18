“Ya vas a tener noticias mías”: detuvieron al ex manager de Callejero Fino por amenazar al músico

Natanael Alvarenga (30), más conocido como "Callejero Fino" había "cantado a medias", pero en su segunda indagatoria contó que llevaba un arma porque se sentía amenazado por su ex manager. Por esa razón, y tras una serie de tareas investigativas, este viernes fue detenido Carlos Mauricio "Mauri" Fernández (39), quien representó al artista de RKT.

Alvarenga cayó preso junto a su primo, Steve Ricca (29) el domingo 30 de agosto en Benavídez por circular en una camioneta Volkswagen Amarok sin patente. Cuando eran identificados, un policía notó la presencia de un arma de fuego en la puerta del conductor.

Luego se determinó que se trataba de una pistola Glock calibre .40, con su numeración limada y 12 proyectiles en el cargador.

Ricca fue el primero en recobrar la libertad luego de que su equipo de abogados, conformado por Luciano Zorrilla, Manuel Cayuela y Diego Balaz, demostró que era ajeno al hecho que se le imputó: la tenencia ilegal de arma de fuego.

Pero Callejero Fino sigue detenido . Luego de negarse a declarar en el primer llamado del fiscal general adjunto de San Isidro, Cosme Iribarren, el músico amplió su indagatoria y aportó una información que la fiscalía tomó en cuenta e investigó en una causa aparte.

Puntualmente, Callejero Fino se mostró arrepentido de poseer el arma , pero lo condicionó a una situación que vivió y que solo su círculo más cercano sabía: había sido varias veces amenazado durante los últimos años por su ex representante.

Alvarenga fue condenado a siete años de prisión por robo y tenencia de drogas . Al recibir el beneficio de la prisión domiciliaria comenzó a hacer música. Durante esos años contó con la representación de "Mauri" Fernández, quien luego de recobrar la libertad vendió varios shows de Callejero Fino.

Según declaró Alvarenga, en 2023 realizó un tratamiento contra las adicciones que derivó, entre otras cuestiones, a separarse de Fernández. Esto provocó el primer cortocircuito entre ambos.

"No podés dejar tirada a la 'mafia'", "sos un traidor, un 'ruchi'" , le dijo Fernández a Callejero Fino, antes de sellar su enemistad que fue creciendo día a día.

Como represalia de la decisión del músico, Fernández comenzó a amenazarlo de muerte a él, a su pareja y hasta a la madre. La violencia de sus dichos no cesaban y las apariciones del ex manager se fueron dando en lugares donde se presentaba Callejero Fino y en las propiedades de sus familiares.

Para preservarse a él y su entorno más cercano, el músico contrató seguridad privada y tuvo que cambiar de domicilio en varias oportunidades.

En el nuevo expediente, Iribarren le tomó declaración a personas que integran el círculo íntimo del cantante en relación con los hechos que describió contra Fernández.

Más de un testigo declaró que en agosto de este año, en un boliche de Núñez, "Mauri" Fernández se cruzó con Alvarenga. Según la denuncia realizada, le mostró una navaja y le hizo ademanes de que le "cortaría la cara".

En ese hecho también declararon que le tiró una botella de whisky Jack Daniel's, lo que le provocó un corte en el cuero cabelludo, y que lo amenazó con "bajá a Escobar a hablar conmigo o te secuestro al pibe", en alusión al hijo menor de edad de Callejero Fino.

Para la justicia, tal grado de "obsesión y hostigamiento" , hizo que el acusado persiguiera hasta por la vía pública al cantante, a quien le provocaba "angustia, enojo y desborde emocional".

En uno de esos encuentros, Fernández le exigió 300 mil dólares para que Callejero Fino pudiera presentarse en Buenos Aires "sin inconvenientes" y él dejaría de hostigarlo.

"Qué ponga la tarasca porque sino va a perder” o “que la ponga o sabe lo que le va a pasar”, fueron algunas de las amenazas que señalaron los testigos que declararon en la causa.

En su ampliación de declaración indagatoria, Callejero Fino describió una de las situaciones más fuertes que vivió con su ex manager y que ocurrió en mayo de este año cuando el cantante estaba con sus amigos en su casa, en Pilar.

En ese momento, Fernández llegó a bordo de un Volkswagen Bora negro y fue directamente hacía su ex artista, a quien le pidió que se acercara.

Con sus recaudos, Alvarenga se dirigió hacia el auto y observó que "Mauri" tenía un arma de fuego y estaba grabando con un celular.

“¿Qué vas a hacer?”, le decía mientras le mostraba el arma. "Vení, vamos a hablar”, le volvió a decir, ante la negativa del músico.

"Ya vas a tener noticias mías, nos vamos a ver a la noche” , lo amenazó Fernández, y se retiró del lugar.

Con todas las pruebas sobre la mesa, el fiscal Iribarren solicitó al Juzgado de Garantías N° 7 de San Isidro la detención de Fernández y el secuestro del Volkswagen Bora y de sus teléfonos celulares.

Los allanamientos se realizaron en el domicilio del acusado y en dos parrillas de las que es dueño, ambas en Escobar , y estuvieron a cargo la Superintendencia de Seguridad AMBA Norte 1 de la Policía Bonaerense.

Fernández -que ya tenía una causa por robo- quedó imputado por del delito de "amenazas coactivas" y será indagado en las próximas horas.

En paralelo, Callejero Fino continúa detenido a la espera de que se determine su situación procesal. El pasado domingo se venció el primer plazo que tiene el fiscal para solicitar la prisión preventiva. Iribarren solicitó una prórroga de dos semanas , tal como lo indica la ley.

Alvarenga sigue imputado delito de tenencia ilegal de arma de guerra, mientras que su primo Ricca, si bien fue liberado, continúa también vinculado al proceso penal.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín