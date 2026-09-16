“Visa Waiver”: Peter Lamelas aseguró que trabaja para que los argentinos puedan ingresar a Estados Unidos sin visa

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas , aseguró este miércoles que trabaja para que el país vuelva a formar parte del Visa Waiver Program , el régimen que permitiría a los argentinos viajar a territorio estadounidense por turismo o negocios sin necesidad de tramitar una visa. “ También estoy trabajando para que la Argentina vuelva al Visa Waiver Program . Somos dos naciones occidentales unidas por la libertad y los valores democráticos ”, afirmó el diplomático.

Estoy trabajando para traer más inversiones estadounidenses a la Argentina. Pero la confianza no se declama: se construye. Y cuando hablamos de infraestructura crítica, la respuesta es clara: tecnología confiable. También estoy trabajando para que la Argentina vuelva al Visa… pic.twitter.com/UmA2bMSk5y

“ Los argentinos que viajan de buena fe, cumplen las reglas y vienen por turismo o negocios deberían poder ingresar a Estados Unidos sin visa ”, agregó Lamelas en una publicación en X.

El embajador acompañó el mensaje con una placa en la que destacó que 687.444 argentinos viajaron a Estados Unidos en 2024 , un 15,3% más, y remarcó que el Visa Waiver todavía no está vigente para la Argentina. En el mismo mensaje, Lamelas aseguró que también trabaja para atraer más inversiones estadounidenses al país y vinculó ese objetivo con la seguridad y el uso de “tecnología confiable” en infraestructura crítica.

En agosto de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional en Estados Unidos ( DHS , por sus siglas en inglés) anunció el inicio del trámite de la Argentina para ingresar al Programa de Exención de Visa ( VWP , por sus siglas en inglés) a fines de julio de ese año.

“Nuestras expectativas son que a inicios del 2027 esto ya esté en funcionamiento”, vaticinó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , en una entrevista con LN+ el último mes de mayo . Este paso podría permitir a ciudadanos argentinos ingresar a Estados Unidos sin visa para estancias cortas .

Fuente: La Nación