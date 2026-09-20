Villa Lugano: detuvieron a un hombre con pedido de captura internacional por abuso sexual y corrupción de menores

La Policía de la Ciudad detuvo este sábado en el barrio porteño de Villa Lugano a un hombre de 36 años que tenía un pedido de captura internacional vigente por una grave causa vinculada a delitos contra la integridad sexual . El sospechoso era buscado por la Justicia del Departamento Judicial de La Matanza por abuso sexual gravemente ultrajante reiterado y corrupción de menores agravada.

La detención se produjo durante un procedimiento policial que, en principio, había sido motivado por una situación aparentemente menor. Sin embargo, la identificación de las personas involucradas permitió descubrir que uno de los presentes era intensamente buscado por la Justicia.

El hecho ocurrió durante la mañana de este sábado, alrededor de las 8.20, cuando efectivos de la Policía de la Ciudad fueron desplazados hasta una calle de Villa Lugano tras un llamado que alertaba sobre la presencia de varios hombres intentando abrir un automóvil estacionado en la vía pública.

Al arribar al lugar, los agentes encontraron a varias personas alrededor de un Chevrolet Aveo gris. Ante la sospecha de que pudiera tratarse de un intento de robo, los uniformados procedieron a identificar a los presentes y verificar la situación.

Según informaron fuentes policiales, u no de los hombres explicó que era el propietario del vehículo y presentó la documentación correspondiente.

Además, relató que había cerrado accidentalmente el automóvil dejando las llaves en el interior , motivo por el cual, junto a otras personas, intentaba abrir una de las puertas utilizando un alambre.

Tras comprobar la versión del dueño del rodado, los efectivos continuaron con las tareas de identificación de todos los involucrados en el episodio.

Durante el procedimiento, los policías advirtieron que uno de los hombres presentes mantenía una actitud particularmente hostil y ofuscada frente a los efectivos.

Esa conducta llamó la atención del personal policial, que decidió profundizar las verificaciones de rutina. Al consultar los datos filiatorios del individuo en los sistemas informáticos de seguridad, surgió una alerta que confirmó que sobre él pesaba una orden de captura y detención activa.

La medida judicial había sido emitida el 11 de septiembre de 2026 y continuaba vigente al momento de la identificación.

De acuerdo con la información oficial, el hombre estaba siendo buscado en el marco de una causa por abuso sexual gravemente ultrajante reiterado, agravado por la guarda y la convivencia preexistente , en concurso real con el delito de corrupción de menores agravada .

La orden de captura había sido requerida por autoridades judiciales del Departamento Judicial de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, que investigan los hechos atribuidos al imputado.

Tras corroborarse la vigencia del pedido de detención, los efectivos procedieron inmediatamente a reducir al sospechoso y ponerlo a disposición de la Justicia.

La causa quedó bajo la órbita del Juzgado de Garantías N.º 6 del Departamento Judicial de La Matanza , a cargo de la jueza Carina Andrijasevich , quien dispuso la detención del acusado y las medidas procesales correspondientes.

El hombre quedó alojado bajo custodia policial mientras avanzan las actuaciones judiciales y se define su situación procesal en el marco de la investigación por los graves delitos que se le imputan.

Fuente: Infobae