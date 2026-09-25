Video: el impactante momento en que un recolector de basura se salvó de ser atropellado en San Francisco Solano

Un recolector de basura se salvó de milagro este jueves por la mañana luego de quedar en medio de un violento choque en San Francisco Solano .

El trabajador realizaba su tarea sobre la avenida San Martín, entre las calles 886 y 887, cuando un vehículo terminó desviándose hacia el lugar donde estaba trabajando.

El episodio ocurrió cerca de las 6 horas . Según se observa en las imágenes de una cámara de seguridad, un auto intentó realizar una maniobra para girar y fue impactado por una camioneta utilitaria que circulaba por la avenida.

Como consecuencia del choque, el auto perdió el control y salió despedido hacia el sector donde se encontraba el recolector, que estaba junto al canasto de residuos.

Al advertir que el vehículo se dirigía directamente hacia él, el trabajador reaccionó en una fracción de segundo y logró apartarse. El auto llegó a rozar la zona donde estaba trabajando, pero el hombre consiguió evitar el impacto.

El trabajador resultó ileso y pudo alejarse del lugar justo a tiempo.

Una mujer de 66 años murió horas después de ser atropellada por un motociclista en Villa Luzuriaga, partido de La Matanza . El hombre cayó al asfalto después del choque, se levantó, acomodó la moto y escapó sin asistirla . Ahora, la Policía y la Justicia buscan identificarlo y reconstruir el recorrido que hizo después de huir.

La víctima fue Raquel Isabel Ferreira , una vecina de la zona. El choque ocurrió el lunes 21 de septiembre, minutos antes de las 20, en la esquina de Thames y Guido Spano. Raquel vivía a unas tres cuadras del lugar y volvía a su casa después de hacer las compras.

Tras el choque, la mujer quedó tendida sobre el asfalto. Varias personas que pasaban por la zona se acercaron para ayudarla y luego fue trasladada a un centro de salud en grave estado. Murió horas después a causa de las heridas , según informaron fuentes de la investigación.

El momento posterior al choque quedó registrado por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa cómo el motociclista se pone de pie, levanta la moto y se va del lugar. Nunca se acerca a Raquel para asistirla.

La familia intenta ahora conseguir nuevos registros que permitan identificarlo. También buscan a las personas que presenciaron el choque y a quienes se acercaron a ayudar a la mujer después del golpe.

Fuente: TN