Video: así fue el momento en que un tren de cargas chocó con un camión que transportaba limones en Tucumán

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Tras el accidente, se conoció un video que muestra el momento en que un tren de cargas embistió a un camión que transportaba limones en un paso a nivel de Simoca, Tucumán . Por la violencia del impacto, el camión volcó y la formación terminó descarrilada.

En las imágenes se puede ver cómo el tren impacta contra el camión y lo arrastra durante unos metros. Producto del choque, los limones que llevaba el vehículo quedaron desparramados sobre la ruta y junto a las vías.

El accidente ocurrió a unos 70 kilómetros al sur de la capital provincial. La formación de Belgrano Cargas transportaba azúcar y otros minerales con destino a Buenos Aires cuando chocó contra el camión.

A pesar de la magnitud del impacto, no hubo heridos ni víctimas fatales. El episodio generó un importante operativo en la zona.

La Ruta Provincial 325 permanecía cortada al tránsito a la altura del paso a nivel mientras trabajaban los equipos de emergencia y se realizaban las primeras actuaciones para determinar cómo ocurrió el choque.

La investigación deberá establecer las circunstancias exactas de la colisión que terminó con el camión volcado y la formación de cargas fuera de las vías.

Una nena de 4 años resultó herida luego de que una camioneta chocara contra una casa en La Plata . El conductor, un hombre de 55 años, fue sometido a un test de alcoholemia que dio 1,79 gramos de alcohol por litro de sangre . El accidente ocurrió en una vivienda ubicada en 137 entre 530 y 531.

El impacto ocurrió durante la madrugada y alertó a los vecinos de la zona. Tras recibir un llamado al 911, efectivos del Comando de Patrullas llegaron al lugar y encontraron una Chevrolet S10 gris incrustada contra el frente de la casa . En el interior de la propiedad estaban una mujer de 25 años y su hija.

La pequeña sufrió algunos golpes como consecuencia del choque y fue trasladada junto a su mamá al Hospital de Niños Sor María Ludovica , ubicado en la zona de Parque Saavedra. Su madre no presentó heridas de gravedad. La menor quedó bajo atención médica por precaución.

Fuente: TN