Vélez le pidió a la AFA la impugnación del partido contra Boca luego de que incluyera seis jugadores extranjeros en el plantel

Tras quedar eliminado de la Copa Argentina , Vélez presentó ante el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) un pedido de impugnación del partido contra Boca y su clasificación a cuartos del final de la competición. Desde el Fortín argumentaron que el Xeneize incluyó en su plantel seis jugadores extranjeros cuando el máximo habilitado por la normativa vigente es de cinco.

Desde el club dirigido por Fabián Berlanga compartieron un comunicado oficial este sábado al mediodía. “El Club Atlético Vélez Sarsfield informa que presentó formalmente ante el Tribunal de Disciplina de la AFA la protesta e impugnación del partido disputado el pasado 2 de septiembre frente a Boca Juniors por los octavos de final de la Copa Argentina”, escribieron a través de X.

Según la página oficial de la Copa Argentina, Boca tuvo, entre titulares y suplentes, a seis jugadores extranjeros . En el listado entrarían el arquero Álvaro Montero (Colombia), el defensor Leandro Lozano (Uruguay), el mediocampista Carlos Palacios (Chile) y los delanteros Sebastián Villa (Colombia), Enner Valencia (Ecuador) y Ángel Romero (Paraguay). El uruguayo Miguel Merentiel y el chileno Williams Alarcón no ingresaron en la discusión por tener nacionalidad argentina.

Montero, Lozano y Villa formaron parte del equipo titular. Durante el partido, Rodolfo “Vasco” Arruabarrena realizó cuatro cambios, de los cuales dos incluyeron el ingreso de extranjeros: el ingreso de Valencia por Merentiel y de Palacios por Paredes. Solo cinco de los seis jugadores extranjeros lograron sumar minutos en cancha.

Desde Vélez argumentaron que Boca incluyó en la planilla oficial del encuentro a seis futbolistas extranjeros, “cuando la normativa vigente establece un máximo de cinco habilitados para integrarla”. “La situación surge de la propia planilla oficial del partido de los registros del sistema COMET de la AFA. No se trata de una cuestión de interpretación ni de una discusión arbitral. Se trata del cumplimiento de una regla vigente y de una documentación oficial que acredita su incumplimiento”, escribieron en X.

Ante ello, solicitaron que se declare la “alineación indebida” y que Vélez se clasifique a cuartos de final de la Copa en vez de Boca, que había logrado el pasaje en la definición por penales luego de empatar 0-0. En ese caso, el Fortín se enfrentaría a Racing, rival por el momento del equipo de Arruabarrena. También pidieron la suspensión de la clasificación del Xeneize “hasta tanto exista una resolución definitiva sobre la protesta”. “Vélez defenderá esta posición por las vías institucionales correspondientes porque entiende que la igualdad ante las reglas no puede ser optativa”, cerraron.

Según supo LA NACION, Vélez no tenía intenciones de hacer oficial el reclamo durante el transcurso del viernes, pero el contexto se modificó luego de 24 horas: ¿Qué pasó? “Revisamos bien el reglamento y no pueden firmar la planilla más de cinco jugadores extranjeros. Ahí está la falta”, argumentan desde las oficinas de Liners este sábado a las 16.15.

Desde Boca argumentan que Sebastián Villa tiene el permiso de residencia permanente, válido para los extranjeros que están fuera del Mercosur y que llevan tres años o más viviendo en el país.

Ni el reglamento de la Copa Argentina y de la Liga Profesional hacen referencia a la cantidad de extranjeros. El límite de foráneos en un partido está regulado por el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) entre la AFA y Fútbolistas Argentinos Agremiados (FAA).

Por eso Vélez basa su reclamo en el Convenio Colectivo de Trabajo acordado entre la AFA y Futbolistas Argentinos Agremiados, que fue establecido en 2009 y posteriormente modificado en 2019. Dicho reglamento establece que los clubes directa e indirectamente afiliados a la AFA, que militen en la Primera División, podrán celebrar y registrar contratos hasta un máximo de seis futbolistas extranjeros por cada club , y que solo cinco de estos futbolistas estarán habilitados para suscribir planilla en cada partido oficial.

¿Qué dice el artículo 31 con respecto al cupo de extranjeros?

“La AFA y FAA convienen lo siguiente: Los clubes directa e indirectamente afiliados a la AFA, que militen en la Categoría Primera A, podrán celebrar y registrar contratos hasta un máximo de seis (6) futbolistas extranjeros por cada club. Sólo cinco (5) de estos futbolistas, sean profesionales o aficionados, estarán habilitados para suscribir planilla en cada partido oficial. En el resto de las categorías profesionales podrán celebrar y registrar contratos hasta un máximo de cinco (5) futbolistas extranjeros por cada club. Sólo cuatro (4) de estos futbolistas, sean profesionales o aficionados, estarán habilitados para suscribir planilla en cada partido oficial”.

El apartado 4 del mismo artículo va más allá : “A partir de la temporada 2018/2019 el club que participare del torneo de Primera “A” y que decidiera modificar el listado de buena fe de sus futbolistas extranjeros llegando al máximo permitido, deberá contar en la misma con por lo menos dos (2) Futbolistas que hubieren participado en un mínimo de diez (10) partidos oficiales en la selección mayor de su país de origen”.

El Fortín sustentó su reclamo en el artículo 18 del Código Disciplinario de la AFA, que habla de “alineación indebida”, y señala que, si un jugador participa en un partido y/o competición para el cual no es elegible, los órganos disciplinarios de la AFA podrán imponer medidas disciplinarias adecuadas.

Si el jugador es declarado inelegible por una protesta -en este caso, la de Vélez-, el equipo debe ser sancionado con la derrota por retirada o renuncia y una multa de 50 v.e. (valor entrada) como mínimo. El jugador también puede ser sancionado.

Sin embargo, la inclusión de un sexto extranjero no representó una ventaja deportiva para el club de la Ribera debido a que Ángel Romero fue suplente y no ingresó, por lo que permaneció en el banco durante la totalidad del encuentro. De aquí es que Boca puede argumentar que, ante la falta de un beneficio, el error administrativo pueda ser castigado solo con una multa económica.

El Xeneize también puede argumentar ciertos grises en el artículo 18 del Código Disciplinario, donde no se establece qué significa particularmente que un jugador “participe” de un partido. Es decir, si implica que se encuentre dentro del plantel o que haya ingresado al campo de juego.

Fuera de ello, también hay otro gris al que puede recurrir Boca en el CCT, que establece que si un club de Primera División quiere llegar al máximo de seis extranjeros en su lista de buena fe, debe tener al menos dos con 10 partidos oficiales en la selección mayor, requisito cumplido por los jugadores xeneizes.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca, afirmó en declaraciones a ESPN cerca de las 16 de este sábado: “No vi el comunicado de Vélez, Boca ganó merecidamente, fue superior a su rival . Lo dije el otro día: hay mucho nervio. Los árbitros están bastante golepados, el VAR lo mismo. No está fácil para nadie. El otro día terminamos contra Lanús y Lanús mereció ganar pero se habló todo el día de la falta de Flores... El miércoles tuvimos la suerte que el jugador de Vélez no se le cae encima del tobillo de Paredes, pero nadie dijo nada. Cuando pasa en contra de Boca, no pasa nada. Y esa falta era roja. Boca ganó merecidamente y tenemos que hablar de otra cosa... Hoy tenemos un partido importante (en referencia al choque con Gimnasia, en Mendoza). Queremos trasladar puro nervio. Estamos viviendo con mucho nervio y le damos mucha importancia a cosas... Todos criticamos al resto en lugar de hablar de fútbol. ¿El reclamo de Vélez? Los abogados verán eso, pero los partidos se ganan en la cancha”.

Una fuente cercana al Tribunal de Disciplina informó a LA NACION: “En la Liga Profesional se aceptó que pudiera haber 6 extranjeros en la planilla siempre y cuando un mínimo de 2 tuviera al menos 10 partidos internacional con su selección”. Lo que se decide en La Liga no equivale a la Copa Argentina.

La definición quedará en manos de la AFA, que deberá pronunciarse en los próximos días sobre una reglamentación que puede ser, o no, sometida a interpretación. Jugadas las cartas, el cuadro termina siendo un gris y decidirá el Tribunal de Disciplina de la AFA.

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Fuente: La Nación