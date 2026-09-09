Una vecina contó cómo fue el momento del crimen de la joven en Ituzaingó: “El acusado salió a pedir ayuda y se fue caminando”

Claudia, una empleada de una verdulería vecina a la casa de Camila Ruth Castro , contó al aire cómo fue el momento del crimen de la joven de 18 años. La mujer destacó que el principal sospechoso, aún prófugo, se fue caminando después de haber pedido ayuda .

La vecina mencionó que conocía a Camila porque era una clienta recurrente: “Me venía a comprar, era una nena con muchas ganas de vivir . Un rato antes de que pasara todo, la vi jugar con un cachorrito en la vereda y al rato escuché eso”.

Al momento del ataque, la mujer se encontraba atendiendo, y vio que Barrionuevo salió a pedir ayuda. “Mientras atendíamos, escuchamos al muchacho pedir ayuda, que llamemos a la policía y la ambulancia, y después se fue caminando . Pensamos que era un pariente”, destacó.

Segundos después, una clienta del comercio vio todo lo sucedido y también empezó a pedir ayuda: “ Una mujer los vio forcejear y cómo le pegó el tiro. Ella lo vio todo ”.

Las empleadas presenciaron el momento en el que Jorge, el padre de Camila, salió también a buscar ayuda: “Vi cómo la levantó y la cruzó, porque no paró ningún auto para socorrerla y nosotros no teníamos auto, sino la llevábamos. Él pedía ayuda y le decía a la chica que aguantara ”.

Finalmente, los vecinos llamaron a emergencias y, como no llegaba la ambulancia, un patrullero llevó a Camila y su papá al hospital: “Un auto paró y la estaban por subir, pero llegó la patrulla y se la llevaron”.

En este caso que tiene en vilo a los vecinos de Ituzaingó, Barrionuevo continúa prófugo y los investigadores buscan intensamente el arma homicida y el paradero del acusado.

Fuente: TN