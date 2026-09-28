Una psiquiatra denunció a un expaciente por amenazas y hostigamiento digital: “Si sale libre, me tengo que mudar de país”

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Una médica psiquiatra de la Ciudad obtuvo medidas de protección durante dos años contra un hombre que había sido su paciente y que, según la denuncia, la hostigó con amenazas, llamadas insistentes y mensajes de contenido sexual.

La resolución fue dictada por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 31, a cargo de María Julia Correa, luego de un pedido urgente del Equipo Especializado en Violencia de Género (EEVG) de la Unidad Fiscal Este del Ministerio Público Fiscal porteño.

El hombre no se encuentra en libertad. Fue capturado y extraditado a la Argentina en el marco de una causa por homicidio, por la que permanece detenido. Cuando la médica se enteró de que estaba nuevamente en el país, acudió a la Justicia y solicitó medidas de protección.

“Si sale libre, me tengo que mudar de país”, aseguró la profesional.

De acuerdo con la fiscalía, el hombre había sido paciente de la médica durante poco más de un año. Luego de que finalizara el tratamiento, habría continuado llamándola desde distintos números, además de amenazarla y enviarle en varias oportunidades mensajes de contenido sexual.

La Oficina de Asistencia a Víctimas y Testigos (OFAVyT) intervino y entrevistó a la denunciante. Los hechos fueron encuadrados como violencia de género, tanto psicológica —por las amenazas, el hostigamiento y la intimidación— como digital, por el envío de material sexual y las comunicaciones invasivas.

Durante la entrevista, la profesional manifestó sentir temor permanente y relató cambios importantes en su rutina. “Cuando entro a mi casa, miro a mis espaldas; cuando voy a llevar a mi hija al jardín, también”, describió.

Según su testimonio, dejó de salir y de mantener una vida social habitual, trabaja desde su domicilio y concurre al consultorio únicamente dos veces por semana.

La fiscalía calificó los hechos como amen