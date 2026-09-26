Una policía de Santa Fe escondió a su novio cuando lo buscaban por homicidio: la descubrieron y la condenaron a 3 años de cárcel

Una policía de Santa Fe fue condenada después de que la Justicia comprobara que había mentido sobre el paradero de su novio , que estaba prófugo acusado de participar en un homicidio . La agente aseguró que ya no mantenía una relación con él y que desconocía dónde se encontraba, pero los investigadores descubrieron que seguían juntos y que incluso convivían.

Se trata de Camila Belén Quirós , de 27 años , quien admitió su responsabilidad y acordó una pena de tres años de prisión en suspenso por falso testimonio . La condena también implicará su baja de la Policía de Santa Fe.

El caso comenzó cuando los investigadores avanzaron sobre el entorno de Laureano Yasser Lucero , de 22 años , buscado desde fines de mayo por el asesinato de Federico Pablo Acosta. Al detectar que mantenía una relación con una integrante de la fuerza, citaron a Quirós para declarar.

El 29 de junio, la policía sostuvo ante la Unidad Fiscal de Homicidios que no sabía dónde estaba Lucero , que ya no eran pareja y que tampoco tenía contacto con su familia . Sin embargo, las intervenciones telefónicas y otros informes incorporados a la causa comenzaron a contradecir su versión.

Los investigadores determinaron que la relación continuaba y que ambos vivían juntos en una casa del barrio San Lorenzo , en la ciudad de Santa Fe . El 17 de septiembre allanaron el domicilio y encontraron allí al sospechoso junto a Quirós.

Durante el procedimiento secuestraron una pistola Bersa calibre 9 milímetros, 34 cartuchos, un chaleco antibalas, $420.000 y la credencial policial de la agente .

Quirós fue imputada por falso testimonio y finalmente aceptó un juicio abreviado. El juez Leandro Lazzarini homologó el acuerdo y la condenó a tres años de prisión condicional . Además, le prohibieron tener y portar armas de fuego.

Lucero, en tanto, quedó detenido por el crimen de Acosta. Según la acusación, el ataque ocurrió el 31 de mayo , cuando la víctima circulaba en moto por la ciudad de Santa Fe y fue interceptada por dos hombres.

La Fiscalía sostiene que Lucero viajaba como acompañante en otra moto y le disparó al menos seis veces . Acosta fue trasladado al Hospital José María Cullen, donde permaneció internado durante dos semanas y murió el 14 de junio.

El joven está acusado como coautor de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y permanece en prisión preventiva mientras continúa la investigación.

Fuente: TN