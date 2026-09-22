Una pareja robó un auto en Lanús, chocó contra un patrullero y fue detenida en CABA tras una feroz persecución

Una pareja que había robado un auto a punta de pistola en el partido bonaerense de Lanús fue detenida en el barrio porteño de Nueva Pompeya , luego de una feroz persecución por las calles del sur de la Ciudad de Buenos Aires.

La secuencia comenzó el pasado miércoles 2 de septiembre, alrededor de las 0.10 , cuando un hombre y una mujer abordaron a un vecino en Diputado Pedrera al 1500 , en Lanús, y le robaron un Peugeot 307 , según confiaron fuentes policiales a Infobae . La víctima resultó ilesa.

Tras el asalto, los sospechosos escaparon con el vehículo hacia la Ciudad de Buenos Aires. Minutos más tarde, personal de la División Anillo Digital de la Policía de la Ciudad detectó el ingreso de un auto de características similares al denunciado como robado cuando cruzaba por el puente Ezequiel Demonty, conocido como Puente Alsina .

A partir de esa alerta, efectivos de la Comisaría Vecinal 4 B localizaron el Peugeot e intentaron detenerlo. Sin embargo, los ocupantes continuaron la marcha y comenzó una persecución por las calles del sur porteño.

Durante la fuga, el Peugeot embistió a un patrullero en el cruce de Santa Catalina y avenida Centenera y siguió su recorrido hasta la zona de Agustín de Vedia y Tabaré , en Nueva Pompeya.

El video que encabeza esta nota, registrado por una cámara de seguridad, muestra los últimos segundos de la persecución. En las imágenes se observa al Peugeot mientras escapa por las calles de Nueva Pompeya, seguido de cerca por los móviles de la Policía de la Ciudad .

La fuga terminó en Agustín de Vedia al 3100 , donde el conductor perdió el control del Peugeot. Allí, los policías detuvieron a sus dos ocupantes, identificados como Christopher Alan Cavarretta, de 30 años, y Marlene Ailén Garay, de 29 .

Al revisar el Peugeot, los policías encontraron una mochila negra en cuyo interior había una pistola Bersa calibre 9 milímetros con la numeración limada y 11 municiones del mismo calibre .

Además, secuestraron dos teléfonos celulares, un estéreo, un parlante portátil, un chaleco inflable y una campera .

Personal del SAME asistió a los detenidos luego del choque. Garay presentaba una lesión superficial en el rostro y no necesitó ser trasladada, mientras que Cavarretta sufrió un traumatismo de cráneo y un corte en el cuero cabelludo .

El hombre fue derivado al Hospital Penna con custodia policial y fuera de peligro.

Intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 34 , a cargo de Laura Graciela Bruniard , Secretaría N° 117 de Sebastián Del Gaizo, que dispuso la detención de ambos sospechosos y el secuestro del vehículo, el arma y los demás elementos hallados.

Fuente: Infobae