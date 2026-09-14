Una mujer policía mató a balazos a un motochorro que intentó robarle la moto

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Una oficial de la Policía de la Ciudad mató a balazos a uno de los dos motochorros que intentaron asaltarla mientras circulaba en su motocicleta por el oeste del conurbano bonaerense.

El hecho ocurrió durante la mañana del domingo, en el puente de la avenida Monseñor Rodolfo Bufano, correspondiente a la ruta provincial 4, en cercanías de la calle General Pinedo y de las vías del Ferrocarril Belgrano Sur.

La mujer, de 33 años, se encontraba franco de servicio y vestida de civil cuando fue interceptada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y que intentaron sustraerle su Yamaha FZ.

Ante la situación, la oficial extrajo su arma reglamentaria, una pistola Pietro Beretta calibre 9 milímetros, y efectuó varios disparos. Según la investigación, actuó en legítima defensa y uno de los sospechosos, de 23 años, recibió varios impactos y murió en el lugar.

El segundo delincuente logró escapar y, de acuerdo con los investigadores, habría resultado ileso. Actualmente es buscado por la Policía.

Tras el episodio, peritos de la Policía Científica realizaron las tareas correspondientes y determinaron que el joven fallecido presentaba varios impactos de bala. Además, entre sus pertenencias encontraron un revólver calibre .22 largo.

Mientras avanza la investigación, efectivos de la comisaría local, de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y del área de Inteligencia Criminal realizan distintos procedimientos para localizar al sospechoso que permanece prófugo.

La causa quedó a cargo del fiscal Diego Ignacio Rulli, de la Unidad Funcional Temática de Homicidios de los tribunales de la jurisdicción.