Una mujer descubrió que su pareja la filmaba a escondidas en situaciones íntimas: lo denunció y fue imputado por lesiones graves

Una mujer de 31 años descubrió que su pareja la había filmado a escondidas durante situaciones íntimas y decidió denunciarlo. El material estaba guardado en la computadora del hombre de 28 años y algunas de las imágenes habían sido registradas mientras ella dormía.

A partir de la denuncia, una pericia psicológica determinó que la mujer sufrió un daño severo en su salud mental . Con ese elemento, el hombre quedó imputado provisoriamente por lesiones graves doblemente agravadas .

La causa está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 13 especializada en Violencia de Género de La Plata , dirigida por la fiscal Mariana Ruffino. La acusación contempla como agravantes el vínculo de pareja y el contexto de violencia de género.

La mujer encontró los archivos cuando encendió la computadora de su entonces pareja en el departamento de La Plata donde ambos convivían parte del tiempo.

Dentro del equipo había una carpeta con fotografías y videos registrados en diferentes fechas . Al revisar el contenido, reconoció su cuerpo, la ropa que llevaba y sus lunares.

“Me empiezo a reconocer en las imágenes de los videos, me doy cuenta de que la de los videos y fotos era yo”, declaró ante la Justicia.

Según denunció, algunas de las grabaciones habían sido realizadas mientras dormía. También aseguró que el hombre utilizaba un reloj despertador con cámara oculta y visión nocturna.

“Todas esas fotos que encontré fueron sacadas sin mi conocimiento. Son fotos como robadas en mi momento de mayor indefensión ”, sostuvo.

Después de confrontarlo, según su testimonio, el hombre respondió: “No sé por qué lo hice” y “No sé qué tenía en la cabeza”.

La mujer se comunicó con la Línea 144 , realizó la denuncia y entregó los dispositivos a la Justicia.

La Fiscalía ordenó una evaluación interdisciplinaria para determinar las consecuencias psicológicas que había sufrido la denunciante.

El informe estableció que presenta un cuadro psíquico reactivo de magnitud grave , con ansiedad, insomnio, pensamientos intrusivos e hipervigilancia. Para la fiscal Ruffino, esa pericia fue determinante para avanzar con la imputación por lesiones graves .

Durante el análisis de los dispositivos también encontraron videos de otras mujeres y material descargado de OnlyFans . La fiscalía investiga si alguna de las imágenes fue difundida o comercializada y solicitó informes a la plataforma.

El acusado fue citado a indagatoria en agosto, pero se negó a declarar. Además, resta completar una pericia sobre un teléfono celular.

Con las medidas pendientes, la Fiscalía avanza hacia el pedido de elevación de la causa a juicio oral .

Fuente: TN