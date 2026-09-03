Una mujer de 80 años murió tras ser atacada por abejas en la huerta de su casa

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Olga Spadot, de 80 años, murió durante la madrugada de este martes luego de permanecer internada en grave estado tras ser atacada por abejas en la huerta de su casa.

El hecho ocurrió el domingo 30 de agosto. Cerca de las 16, la mujer fue encontrada caída en la huerta de su vivienda, cubierta con una blusa que utilizaba para intentar protegerse del ataque.

Olga recibió asistencia del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (Samu) y fue trasladada al Hospital de Clínicas de Botucatu, donde permaneció internada en grave estado. Sin embargo, no logró recuperarse y murió durante la madrugada.

La Vigilancia Ambiental en Salud de Botucatu informó que está investigando las circunstancias del ataque. El organismo busca determinar si fue provocado por un enjambre migratorio o por una colonia de abejas que ya estaba instalada en el lugar.

Desde la dependencia remarcaron que, ante la presencia de enjambres o colonias, la población debe mantenerse alejada y no intentar manipularlos ni retirarlos por cuenta propia.

Las autoridades indicaron que este tipo de situaciones debe ser comunicado a la Vigilancia Ambiental para que pueda evaluar el lugar y determinar las medidas correspondientes.