Una mujer de 34 años denunció que recibió quimioterapia por una década por un cáncer que no tenía: “Me arruinaron la vida”

Poco antes había conocido a su pareja y soñaba con hacer carrera en la policía, pero, de repente, el futuro se presentaba sombrío.

El diagnóstico, realizado por un oncólogo con amplia experiencia, la llevó a someterse a 11 años de quimioterapia que le cambiaron la vida .

Debido al tratamiento, la mujer se sentía mal con frecuencia, no podía participar en eventos familiares, su carrera profesional se vio truncada y vivía constantemente con la sensación de “caminar sobre cáscaras de huevo” .

Ahora, a sus 34 años, se enteró de que nunca tuvo cáncer, sino una inflamación cerebral que podría haberse tratado con esteroides .

Esta madre de dos hijos es una de las más de 40 pacientes que han emprendido acciones legales contra la Fundación de los Hospitales Universitarios de Coventry y Warwickshire (UHCW, por sus siglas en inglés), a la que acusan de haberlos sometido a tratamientos oncológicos prolongados o innecesarios.

“Me dijeron una y otra vez que sin la quimioterapia moriría” , denunció.

Jones contó que, cuando era joven, el profesor Ian Brown, un médico del Hospital Universitario de Coventry, en el centro de Inglaterra, le dijo que tendría que tomar el fármaco de quimioterapia temozolomida (TMZ) durante el resto de su vida.

Esto ocurre a pesar de que las directrices recomiendan seis ciclos en un período de seis meses.

Cuando preguntó por qué las múltiples exploraciones parecían no mostrar evidencia de un tumor, el médico especialista le dijo que no se podían ver “a simple vista”, relató.

No fue hasta 2025, tras una revisión de los casos de cáncer en el hospital relacionados con Brown, cuando ella se enteró de la verdad.

“Nunca tuve un tumor cerebral. Me diagnosticaron erróneamente y he pasado por todo este tratamiento durante la mayor parte de mi vida adulta, sin motivo alguno” , se lamentó.

“Básicamente, me ha arruinado la vida” , añadió.

Muchos más pacientes de Brown le dijeron a la BBC que les administraron TMZ durante años, lo que les provocó diversos problemas médicos graves.

Una paciente cree que el medicamento la volvió infértil, mientras que otra desarrolló leucemia después de 100 ciclos innecesarios.

Las conclusiones preliminares de una revisión realizada por el Real Colegio de Médicos de Reino Unido (RCP, por sus siglas en inglés) revelaron que a los pacientes del hospital se les administraban de forma rutinaria tratamientos prolongados con el fármaco, con “poca o ninguna evidencia de beneficio”.

El informe concluyó que los errores del personal del hospital equivalían a una “traición a la confianza de los pacientes” y también cuestionó por qué los equipos de farmacia oncológica no les preguntaron a los pacientes que recibían quimioterapia oral de forma continua durante 10 a 15 años.

UHCW declaró que no hará comentarios sobre casos individuales, pero señaló que se implementaron medidas para garantizar “una supervisión más rigurosa de la prescripción y el uso de TMZ” .

En 2012, la vida de Jones, operadora de cámaras de seguridad en el estadio del Coventry City, apenas comenzaba. Conoció a su pareja, Pete, un acomodador, en el trabajo, pero poco después empezó a sufrir fuertes migrañas y buscó ayuda médica.

Se sometió a una biopsia cerebral realizada por un neurocirujano privado.

Fiona Tinsley, socia del bufete de abogados Brabners, alegó que el profesor Brown le diagnosticó a la joven un glioblastoma de grado cuatro, una de las formas más agresivas de cáncer cerebral, antes de que se conocieran los resultados.

La BBC ha intentado contactar con el profesor jubilado en varias ocasiones.

Jones describió los años que pasó tomando los medicamentos de quimioterapia como “horrendos”.

“Tenía náuseas constantes, dolores de estómago, úlceras bucales, fatiga diaria... era horrible” , describió.

El medicamento afectó todos los aspectos de su vida, y el miedo a la infección hizo que evitara eventos sociales y reuniones familiares.

Inicialmente también le retiraron el permiso de conducir, y posteriormente se lo restringieron.

“Antes del tratamiento, solía ir al gimnasio todo el tiempo, corría, y Pete y yo solíamos salir a comer juntos con frecuencia, algo que obviamente ahora no podía hacer” , explicó.

A la pareja también se le informó que ella no podría quedarse embarazada.

“Más tarde tuve dos hijos, que según él fueron ambos milagros” , relató.

Su tratamiento se prolongó durante más de una década, hasta que, repentinamente, en 2024, recibió una llamada telefónica de un médico que le comunicó que su quimioterapia se suspendía.

“No me dio ninguna explicación. Me dijo que Ian Brown se había jubilado; era la primera vez que oía hablar de ello” , relató.

Le dijeron que su nuevo oncólogo respondería a todas sus preguntas, pero no le dieron ningún nombre.

“No sabía qué hacer, a quién acudir, con quién hablar porque no recibí ningún apoyo del hospital durante ese tiempo” , aseveró.

En mayo de 2025, tras un análisis independiente realizado por neurocirujanos y radiólogos en nombre de sus abogados, se le comunicó que nunca había tenido cáncer de cerebro.

En realidad, ella padecía una desmielinización tumefactiva, una inflamación que normalmente tratan los neurólogos con potentes esteroides.

Jones recibió la noticia en una videollamada con sus abogados y los expertos.

“Cuando nos enteramos, a todos se nos saltaron las lágrimas” , dijo Tinsley, quien representa a muchos de los pacientes.

La revisión del RCP, que no mencionó al profesor Ian Brown sino al “Doctor Y”, concluyó que 15 de los 20 casos revisados fueron “insatisfactorios en general”.

El galeno no participó en la revisión.

Los investigadores constataron que existen “escasas pruebas” de que se comprendieran y documentaran los riesgos de tomar el medicamento.

Los resultados preliminares indicaron que, en algunos casos, hubo “insuficiente curiosidad clínica” y falta de colaboración con los colegas del equipo multidisciplinario, lo que permitió que persistieran posibles errores de diagnóstico.

Jones calificó los hallazgos de “escalofriantes”.

“No se trata solo de lo que ha hecho, sino de cómo le permitieron actuar por su cuenta durante tanto tiempo” , añadió.

“Era casi como si estuviera dirigiendo su propio espectáculo y no hubiera nadie que supervisara lo que hacía” , se quejó.

Un portavoz del hospital declaró que todos los pacientes afectados fueron evaluados por médicos especialistas y que se siguieron los planes de atención adecuados.

“Además, estamos realizando una revisión independiente de nuestros procesos de denuncia , dirigida por una entidad independiente, para garantizar que el personal se sienta plenamente respaldado y con la confianza necesaria para expresar cualquier inquietud”, agregaron desde el centro de salud.

“El organismo gestor evaluará el informe completo del RCP cuando se publique y adoptará las medidas oportunas en función de sus conclusiones”, precisaron.

“Queremos asegurar a nuestra comunidad que la seguridad, la experiencia y el bienestar de los pacientes siguen siendo nuestras principales prioridades” , remató el hospital.

Fuente: La Nación