Una mujer apuñaló a su pareja en el cuello tras una discusión y confesó ante la policía: “Se me fue la mano”

Una discusión entre una pareja terminó con un hombre de 27 años herido de gravedad en el cuello en la ciudad de Neuquén. Por el ataque quedó bajo investigación su novia , una chica de 20 años, quien inicialmente fue demorada y luego recuperó la libertad. Cuando la policía la interrogó, la sospechosa confesó: “Se me pasó la mano”.

El episodio ocurrió el jueves en el cruce de las calles Cayastá y Doctor Ramón, en el barrio Gran Neuquén, en el oeste de la capital provincial. La Policía llegó hasta allí después de que una persona alertara sobre la presencia de alguien herido.

Cuando los agentes de la Comisaría 16 arribaron, encontraron a la pareja sobre la vereda. La escena mostró a la joven junto al hombre herido: sostenía su cabeza sobre el regazo y hacía presión sobre la lesión para intentar detener el sangrado.

El coordinador operativo de la Dirección de Seguridad Confluencia, comisario Antonio Muñoz, explicó que, debido a la gravedad de la herida, los efectivos solicitaron una ambulancia para trasladar a la víctima.

El hombre ingresó en código rojo al Hospital Heller y posteriormente fue derivada al Hospital Provincial Neuquén. Allí quedó internado en la unidad de terapia intensiva.

Según detalló Muñoz, el paciente se encontraba estable, aunque los médicos debieron intubarlo como medida de resguardo de las vías respiratorias. Hasta ese momento, además, no había sido necesario someterlo a una intervención quirúrgica y permanecía bajo seguimiento del equipo médico.

Los primeros testimonios reunidos por los investigadores indicaron que, antes de la agresión, la pareja había mantenido varias discusiones dentro del monoambiente que compartían.

En ese contexto, la joven habría reconocido ante los policías que había herido a su pareja. De acuerdo con lo incorporado a la causa, los investigadores señalaron que les manifestó que “se le había pasado la mano”.

A partir de los primeros elementos reunidos, la fiscal Lorena Juárez dispuso que la mujer fuera demorada y ordenó distintas medidas para reconstruir lo ocurrido. Entre ellas, se realizó un relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y un allanamiento en el domicilio relacionado con el episodio.

Durante el procedimiento, los investigadores encontraron un importante desorden dentro del monoambiente. También secuestraron distintos elementos que serán sometidos a los análisis correspondientes.

Entre los objetos incautados había un cuchillo tipo Tramontina , señalado como el posible elemento utilizado en la agresión. Además, se llevaron el celular de la mujer y prendas de vestir pertenecientes a ambos integrantes de la pareja.

La sospechosa permaneció detenida inicialmente, aunque posteriormente el Ministerio Público Fiscal de Neuquén dispuso que fuera notificada de las actuaciones y recuperara la libertad.

La medida no implica que haya quedado desvinculada del expediente: la joven continúa relacionada con la investigación mientras avanza la causa encabezada por la Fiscalía de Homicidios.

Por otra parte, Muñoz señaló que los registros de las unidades policiales fueron revisados y que, hasta el momento, no aparecieron antecedentes de intervenciones previas por situaciones similares vinculadas con esta pareja.

Fuente: TN