Una jugadora fue apartada de la selección argentina de pádel tras publicar comentarios antisemitas

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La Asociación de Pádel Argentino (APA) decidió apartar preventivamente a Florencia Guerra Sodero del equipo femenino que representará al país en los Juegos Panamericanos de pádel que se disputarán en Paraguay, luego de publicaciones antisemitas realizadas en sus redes sociales.

La entidad confirmó la medida mediante un comunicado en el que repudió las expresiones atribuidas a la jugadora, quien había sido convocada para integrar la delegación argentina que participará del Panamericano de pádel de libres amateur 2026, previsto del 21 al 24 de octubre en Asunción.

La polémica comenzó después de que Guerra Sodero publicara una historia en Instagram para celebrar su convocatoria. En el mensaje incluyó una encuesta dirigida a sus seguidores y realizó una distinción explícita contra las personas judías.

Tras la repercusión y los cuestionamientos, la jugadora eliminó su cuenta de Instagram. También había borrado previamente su cuenta de X, donde había publicado otros mensajes vinculados con la comunidad judía.

"La representación de la Argentina exige el máximo respeto a la dignidad de las personas. Quien se expresa en contra de esos principios no puede, al mismo tiempo, invocar la camiseta nacional", señaló la APA.

La asociación informó además que abrió un procedimiento disciplinario contemplado en el Código de Disciplina de la Federación Internacional de Pádel (FIP). En ese proceso, la jugadora tendrá la posibilidad de ejercer su derecho de defensa.

La decisión también fue respaldada públicamente por Claudio Avruj, ex secretario de Derechos Humanos, quien sostuvo que "no debe haber lugar en nuestra sociedad para los antisemitas" y cuestionó que Guerra Sodero representara al país.

La delegación argentina tiene previsto participar del Panamericano en Asunción entre el 21 y el 24 de octubre. La situación disciplinaria de la jugadora continuará bajo análisis.