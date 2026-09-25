Una estancia ganadera tenía 44.162 hectáreas en Salta: hoy es un parque donde vive el 30% de las aves del país

Una antigua estancia ganadera ubicada en el departamento de Anta, en la provincia de Salta, sufrió una impactante transformación. Después de décadas dedicada a la cría de animales, sus tierras hoy forman parte de un parque nacional .

Todo comenzó en 1948, cuando la estancia fue expropiada por el Estado y fue creado el Parque Nacional El Rey , destinado a conservar ambientes de las Yungas y el Chaco Seco. La zona cuenta con una enorme biodiversidad y alberga, aproximadamente, el 30% de las especies de aves de todo el país .

Durante varias décadas, El Rey funcionó como una estancia dedicada, principalmente, a la cría de ganado vacuno y caballos . En ese lugar también realizaban distintas actividades de agricultura y explotación forestal.

El terreno tuvo su origen en el siglo XVIII, cuando las tierras fueron adjudicadas al coronel Juan Adrián Fernández Cornejo . Con el paso de los años, la estancia llegó a contar con múltiples viviendas, corrales y zonas destinadas al pastoreo del ganado .

En 1948, el Estado nacional expropió la finca mediante el Decreto 18.800 y creó el Parque Nacional El Rey. De esta manera, el terreno se transformó en el primer parque nacional del Noroeste argentino y en la primera área protegida nacional de las Yungas.

Las 44.162 hectáreas del parque, en la actualidad, protegen bosques, selvas y distintos ambientes de transición que permiten que haya una gran variedad de animales y aves en la zona.

La Administración de Parques Nacionales informó que en El Rey habita el 30% de las especies de aves de toda la Argentina. Como si fuera poco, registros recientes indican que hay más de 350 especies , entre ellas el loro alisero, que está en peligro de extinción.

Más allá de las aves, el parque cuenta con una enorme variedad de mamíferos , entre los que destaca el tapir , animal emblema de la zona y el mamífero terrestre silvestre más grande de América del Sur.

De esta manera, un territorio que estuvo dedicado durante décadas a la ganadería se transformó en una de las áreas protegidas más antiguas e importantes de la Argentina , con una gran variedad de flora y fauna.

Fuente: TN