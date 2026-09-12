Una estación de la Línea C cerrará por tres meses: cuál es y cómo seguirán las obras en el subte

La estación Lavalle de la Línea C cerrará desde este lunes 14 de septiembre y permanecerá fuera de servicio durante aproximadamente tres meses , como parte del Plan de Renovación Integral que lleva adelante Subterráneos de Buenos Aires (SBASE).

Los trabajos buscan mejorar la infraestructura y la experiencia de viaje de los usuarios mediante la renovación de andenes, vestíbulos, accesos y escaleras, además de la restauración de elementos patrimoniales de la estación.

La intervención abarcará prácticamente todos los sectores de la estación y continuará desarrollándose fuera del horario habitual del servicio.

Entre los principales trabajos se encuentran:

Además, se colocarán revestimientos de aleación de aluminio y zinc anticorrosión para canalizar el agua y prevenir futuras filtraciones.

Al tratarse de una estación patrimonial , uno de los trabajos más importantes será la recuperación de dos murales de aproximadamente 15 metros de largo ubicados en los andenes.

La tarea estará a cargo de un equipo de restauradores especializados, que trabajará bajo los lineamientos de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico de la Ciudad y de la Comisión Nacional de Monumentos.

Con el cierre de Lavalle, el plan de obras continúa avanzando en toda la red. Hasta el momento, 20 estaciones de subte ya fueron renovadas.

Las estaciones puestas en valor son:

También fueron renovados distintos paradores del Premetro .

Mientras avanzan las obras, otras cuatro estaciones continúan fuera de servicio: Medrano (Línea B), Tribunales (Línea D), General Urquiza (Línea E) y Entre Ríos (Línea E).

Además, SBASE confirmó que próximamente los trabajos llegarán a Alberti, Pasco y Sáenz Peña (Línea A), Ángel Gallardo y Dorrego (Línea B) e Independencia (Línea C).

Fuente: TN