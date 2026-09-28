Una argentina se mudó a Barcelona para trabajar y se arrepintió: "Tener título y años de experiencia no te garantiza conseguir empleo"

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Caro Siri, una periodista argentina que vive en Barcelona, contó en sus redes sociales su experiencia como inmigrante y lanzó una advertencia para quienes planean mudarse a España con la expectativa de continuar la carrera profesional que construyeron en Argentina.

Su mensaje está dirigido especialmente a personas de 30, 40, 50 años o más que cuentan con títulos universitarios y varios años de experiencia laboral. Según explicó, tener una trayectoria consolidada fuera de Europa no garantiza que esa experiencia sea reconocida de la misma manera al buscar empleo en España.

"Muchos profesionales vienen con títulos, con carreras, con mucha experiencia y aquí no pueden hacer nada", sostuvo Siri. Según su experiencia, uno de los principales obstáculos es que las empresas pueden priorizar antecedentes laborales desarrollados dentro de Europa.

"Tu experiencia tiene que ser en Europa. Si tienes experiencia en América, Asia o África, no vale", afirmó la periodista al explicar la dificultad que encontró para trasladar una carrera construida fuera del continente.

Siri también señaló que existen excepciones, especialmente en algunas áreas vinculadas con la ingeniería y la programación, donde considera que pueden existir mayores oportunidades laborales.

Otro de los problemas que mencionó está relacionado con los títulos profesionales obtenidos en otros países. La homologación o reconocimiento de determinadas carreras puede convertirse en un proceso complejo y, según su experiencia, en algunos casos puede resultar muy difícil.

Ante esta situación, algunos inmigrantes terminan aceptando trabajos que no tienen relación con su formación para poder generar ingresos y afrontar los gastos de la vida cotidiana.

"El problema es que tú vienes aquí a hacer cualquier cosa por un tiempo para ganar dinero porque hay que vivir", explicó Siri. El riesgo, según su planteo, es que esa situación temporal termine prolongándose y alejando a la persona de la profesión que ejercía antes de emigrar.

Por eso, su experiencia apunta a la importancia de analizar previamente las posibilidades laborales de cada profesión, los requisitos para homologar los títulos y el valor que puede tener la experiencia adquirida fuera de Europa.

La periodista planteó así una advertencia para quienes consideran emigrar a España: contar con un título y años de experiencia profesional no necesariamente significa que podrán acceder rápidamente a un empleo relacionado con su carrera.