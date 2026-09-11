Una adolescente denunció que la manosearon en un colectivo y el chofer cambió el recorrido del colectivo y llevó a todos a la comisaría

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Una adolescente de 15 años denunció que un hombre la había manoseado mientras viajaba en un colectivo de la Línea 60 de Coniferal, en la ciudad de Córdoba. Al escuchar el relato de la joven, el chofer decidió modificar el recorrido de la unidad y dirigirse hasta una comisaría.

El episodio se conoció a través de videos y publicaciones difundidas en redes sociales. Según contó el conductor, identificado como Alejandro, la adolescente se acercó llorando, le explicó lo que había ocurrido y señaló a un hombre que viajaba en la parte trasera del colectivo.

Ante la denuncia, el chofer hizo sentar a la joven cerca suyo y se acercó al pasajero señalado para preguntarle qué había sucedido. De acuerdo con su relato, el hombre respondió que le dolía el estómago.

El conductor decidió entonces dirigirse a una dependencia policial. Explicó que actuó siguiendo el protocolo de la empresa y que además activó el botón antipánico.

Durante el trayecto, el hombre señalado se acercó a la parte delantera del colectivo y exigió que lo dejaran bajar. Según el testimonio del chofer, comenzó a gritar y amenazó tanto a la adolescente como a él.

Al llegar a la comisaría, Alejandro tocó bocina para alertar a los efectivos. Cuando uno de los policías se acercó y abrió la puerta, el hombre bajó de la unidad y se alejó del lugar.

Los pasajeros explicaron a los agentes lo ocurrido y se dio aviso a una patrulla motorizada. Poco después, el sospechoso fue localizado en la vía pública y quedó detenido.

El accionar del chofer fue ampliamente reconocido en redes sociales. Las publicaciones sobre el episodio acumularon más de 100 mil visualizaciones y numerosos usuarios destacaron que el conductor haya intervenido ante la denuncia de la adolescente y decidido trasladar a todos los pasajeros hasta una dependencia policial.