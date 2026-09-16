Un profesor de Harvard advirtió sobre el regreso del proteccionismo a la Argentina

El Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se llenó de alumnos y académicos con auriculares de traducción simultánea. Fue con motivo de la entrega del doctorado honoris causa a Marc Melitz, profesor de Economía Política en Harvard, quien expuso sus investigaciones más recientes sobre subsidios y proteccionismo .

De todos modos, el momento de mayor resonancia con la audiencia fue cuando el economista aplicó sus estudios a nuestro país: “Al estar en la Argentina, la memoria es más fuerte sobre los efectos de ir directo hacia la sustitución de importaciones y sus consecuencias muy negativas ”.

Además, el docente habló sobre el debate geopolítico en torno a la práctica de “ friendshoring ” (comerciar con países aliados), a la cual la Argentina aspira a sumarse. “ La definición de ‘amigos’ se ha vuelto particularmente volátil y errática ; necesitamos una definición de amistad más estable”, consideró.

Luego de la presentación y en diálogo con LA NACION , Melitz se refirió a la ampliación de la cuota de exportación de carne argentina a los Estados Unidos por orden del presidente Donald Trump , que el país cumplió en nueve meses : “Esta política es parte de un dilema frente a los precios altos, como los de la carne. Es una forma de encontrar una válvula de escape y de otorgar favores a los amigos de la administración ”.

Por otra parte, dado que buena parte de su ponencia fue alrededor de los autos eléctricos y el litio necesario para producir sus baterías, fue consultado por este medio sobre el interés que persiste en el país por esta commodity . Melitz precisó: “El refinamiento de litio sigue concentrado en China, por lo que el tema no es solo la extracción, sino su procesamiento ”. Es que para el especialista, sin capacidad de procesamiento ni escalas competitivas, el recurso primario no garantiza la industrialización.

La exposición del profesor de Harvard, titulada “ Trade and industrial policies ” , estuvo centrada en evaluar el impacto de los subsidios e incentivos como la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) impulsada en EE.UU. durante la presidencia de Joe Biden , así como las normativas similares que debate la Unión Europea.

Doctorado Honoris Causa a Marc Melitz Distinguimos al profesor de Economía de la Universidad de Harvard y referente mundial del comercio internacional, quien brinda su conferencia magistral "Trade and Industrial Policies" en UBA Económicas. pic.twitter.com/IEz566QGpW

Melitz explicó que la política suele prometer un escenario idílico de “ win-win ”: la idea de que exigir contenido o ensamblado local a cambio de subsidios crea empleo industrial interno y reduce los precios para el consumidor final gracias a las economías de escala. Sin embargo, los resultados de su investigación desmienten la premisa: “ No encontramos ningún escenario de ‘ganar-ganar’ cuando se imponen requisitos proteccionistas ”, aseveró.

De acuerdo con su análisis, cuando los gobiernos otorgan incentivos a la fabricación local, los costos de producción escalan dramáticamente en comparación con cuando no hay restricciones geográficas. Es que en el caso norteamericano, donde la producción es más costosa que en Asia o Europa, el proteccionismo derivó en un escenario de “ lose-lose ” (perder-perder): se encareció significativamente el costo final y se terminó desalentando la producción total de la región.

Sobre el cierre, Melitz trazó una distinción entre el proteccionismo y una política industrial virtuosa, al recordar que las competencias entre gobiernos por otorgar exenciones impositivas a multinacionales constituyen un “ juego de suma cero ”. En cambio, al esbozar los casos exitosos de los “tigres asiáticos”, enfatizó: “La evidencia más convincente demuestra que el verdadero motor de esos países no fue la protección aislada, sino la inversión sostenida en infraestructura, educación, ciencia y capital humano ”.

Fuente: La Nación