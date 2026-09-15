Un profesor de boxeo atacó a golpes a su ex pareja y fue detenido en Chaco

Un hombre de 40 años fue detenido en Villa Berthet en la provincia de Chaco y quedó imputado por amenazas y lesiones agravadas por el vínculo en concurso real , a partir de la denuncia presentada por su ex pareja, de 38 años . La investigación busca establecer el alcance de las lesiones denunciadas y reunir elementos para definir la situación judicial del acusado.

La fiscal Gisela Oñuk , a cargo de la causa, confirmó que la detención se concretó el mismo día en que la mujer realizó la denuncia. Al día siguiente, luego de la declaración testimonial de la víctima, se llevó adelante una audiencia en la que se formalizó la imputación.

El expediente incorpora certificados del médico forense y otras medidas de prueba ordenadas por la Fiscalía. Oñuk anticipó que el proceso del hombre podría encaminarse hacia una prisión preventiva , aunque aclaró que la calificación legal inicial puede modificarse según los resultados de las actuaciones en curso.

Según el relato de la mujer, el conflicto comenzó cuando su hija de siete años volvió llorando desde la vivienda de su padre. La niña le habría dicho que había recibido golpes , por lo que la madre se dirigió al domicilio del hombre para hablar sobre lo ocurrido.

La pareja está separada desde hace cuatro años y sus casas se encuentran a unos 200 metros de distancia. De acuerdo con el testimonio recogido por Diario Chaco , durante la discusión el acusado le habría dado un golpe en el rostro , cerca de uno de sus ojos.

La denunciante describió que, tras el impacto, advirtió una alteración inmediata en su visión. “En eso que me mete una piña, él se da cuenta de que mi vista queda en rojo, en sangre, porque estábamos frente a frente”, afirmó la mujer en declaraciones al medio chaqueño.

Después del golpe, siempre según la versión de la víctima, el hombre habría tomado un hierro que estaba sobre una mesa y se lo habría arrojado . La mujer indicó que intentó tomar ese objeto y que, en ese momento, el acusado se abalanzó sobre ella.

El hombre denunciado trabaja como entrenador de boxeo. La víctima sostuvo que el hecho continuó cuando cayó al suelo y él se ubicó sobre su cuerpo. “Se subió arriba mío y me puso la rodilla en el cuello y me decía que suelte el hierro”, relató al diario.

La secuencia habría sido presenciada por la hija de ambos . La niña, de acuerdo con la denuncia, llamó a su tío —hermano del acusado— para pedir ayuda para su madre.

La fiscal Oñuk indicó que los certificados médicos elaborados por el forense quedaron a disposición de la causa. Esos informes serán relevantes para precisar el carácter de las lesiones y evaluar si corresponde sostener o modificar la imputación actual.

La mujer señaló que todavía debe someterse a estudios para conocer si el golpe tuvo consecuencias en su visión . Indicó que tiene previsto realizar una consulta médica para determinar cómo evolucionó su estado luego de la agresión que denunció.

Por el momento, el hombre permanece detenido e imputado. La Fiscalía continúa con la producción de pruebas, mientras analiza las condiciones procesales del acusado y una eventual solicitud de prisión preventiva .

Condenaron a un hombre que abusaba, golpeaba y amenazaba a su ex pareja

A fines del mes pasado, un joven de 26 años , que había sido denunciado por su ex pareja por ejercer sobre ella distintos tipos de violencia durante la relación, fue condenado a ocho años y seis meses de prisión en Salta . La Justicia lo halló culpable de abuso sexual, amenazas agravadas por el uso de arma y desobediencia de una orden judicial.

La decisión la tomó este martes el juez Martín Pérez durante una audiencia en el Distrito Centro de Salta. El magistrado declaró al acusado penalmente responsable de los delitos mencionados e indicó que la pena impuesta es de cumplimiento efectivo.

El caso llegó a juicio a partir de la denuncia de la víctima , una mujer con quien el acusado mantuvo una relación de pareja y tiene una hija en común. Ella describió una convivencia marcada por reiterados episodios de violencia física, verbal y sexual. Según su relato, el hombre llegó a amenazarla con armas, además de humillarla y someterla constantemente, de acuerdo con su relato.

Según informó el Ministerio Público Fiscal la provincia, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke llevó adelante la acusación durante el juicio oral. En la primera etapa del proceso celebrada con el objetivo de definir la pena, la fiscal argumentó en base a las pruebas producidas durante el debate y solicitó que el condenado recibiera 11 años de prisión . En dicha instancia Pérez emitió el veredicto de culpabilidad y fijó para el día siguiente la audiencia de cesura.

De esta manera, se llevó a cabo la segunda etapa y, tras un cuarto intermedio, el juez fijó la condena en ocho años y seis meses , una pena menor a la requerida por la Fiscalía pero que el tribunal consideró proporcional a los hechos probados. Además de la sentencia, el magistrado ordenó la inscripción del sujeto en el Banco de Datos Genéticos donde se almacenan la información biológica de personas condenadas por determinados delitos, entre ellos los delitos sexuales.

Por otro lado, el magistrado revocó el arresto domiciliario que le había sido concedido al acusado durante el proceso. En su reemplazo, dispuso su traslado inmediato a la Alcaidía General , desde donde será derivado a la Unidad Carcelaria 1 de la provincia para cumplir la condena.

Fuente: Infobae