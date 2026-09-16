Un policía embistió con su moto a un ciclista en la Ruta 6 y lo abandonó: “Fue a tirarme”

Un hecho insólito se registró en las últimas horas en la Ruta 6, a la altura de la localidad bonaerense de San Vicente: un policía embistió con su moto a un ciclista que transitaba al costado del camino, provocó su caída y lo abandonó. “ Fue a tirarme ”, denunció la víctima.

El episodio ocurrió ayer y quedó registrado por los amigos de Cristian, el ciclista accidentado. Según su versión, salió a entrenar como lo hace habitualmente cuando un efectivo que transitaba en moto aceleró y lo golpeó por detrás .

“ Estoy dolorido , con la rodilla toda golpeada, el hombro y el codo todo golpeado. Me dijeron que tenía un esguince”, aseguró la víctima, en diálogo con TN .

“ Nadie se acercó a pedirle disculpas . Íbamos por la ruta, como hacemos siempre y estábamos pasando a un camión cuando de repente la moto se empezó a tirar de costado. Entonces dijimos ‘bueno este se va a mandar alguna’ y los otros empezaron a grabarlo. Me estoy corriendo para ponerme un costado y viene de atrás y me embiste y me tira. Fue a tirarme y abandonarme ”, agregó.

Por otro lado, contó que ayer mismo realizó la denuncia y volvió a responsabilizar al agente al indicar que no hubo discusión o situación vial previa que pudiera provocar la embestida.

“Yo voy adelante, el viene de atrás y me tira. Viene directamente a tirarme. Intentó hacerlo con varios que lo pudieron esquivar, pero a mi me tiró”, afirmó. Y agregó: “Me caigo, quedó ahí tirado, no entendía nada, estaba desorientado . Me dolía la cabeza, el cuello, todo”.

La grabación la compartió el abogado de Cristian, Nicolás Romano, quien también contó cómo fue la secuencia a través de Instagram.

“Hoy salimos a entrenar con amigos por la Ruta Provincial 6, en San Vicente. Circulábamos por la banquina cuando una moto policial se acercó peligrosamente a uno de mis compañeros . Segundos después, el ciclista terminó violentamente en el piso lesionado y la moto continuó su marcha”, relató Romano.

Por otro lado, resaltó que está permitido circular en bicicletas por rutas provinciales convencionales y destacó que la prohibición rige solamente para autopistas y semiautopistas, según lo establecido en el artículo 46 de la Ley 24.449. “ Las imágenes hablan por sí solas ”, manifestó.

“ Circular por una ruta nacional o provincial convencional está permitido, salvo que exista una restricción específica debidamente señalizada. El ciclista no está invadiendo la ruta : es un usuario legítimo de la vía”, subrayó.

Fuente: La Nación