Un policía de civil recibió tres balazos durante un intento de robo en Morón

Un efectivo de la Policía Bonaerense que circulaba en moto recibió tres disparos cuando dos delincuentes intentaron robarle el vehículo en las inmediaciones del Hospital Güemes , en Morón.

El hecho ocurrió el jueves 24 de septiembre, a las 21:30, mientras el agente se encontraba franco de servicio y vestido de civil, indicaron fuentes policiales a Infobae.

Según informaron, el policía —identificado como Jorge Nicolás A., de 38 años— circulaba por la calle Córdoba cuando, al llegar a la esquina con Azul, dos hombres que viajaban en otra moto se pusieron a su altura y lo amenazaron con un arma de fuego.

El efectivo respondió con su pistola reglamentaria y se desató un tiroteo. En el intercambio, el agente recibió tres impactos de bala en la pierna, el glúteo y el antebrazo derecho .

Una cámara de seguridad de la zona registró el momento en que los delincuentes escaparon por la calle Córdoba luego del enfrentamiento. El robo no llegó a concretarse.

Vecinos auxiliaron al agente hasta que una ambulancia del SAME llegó al lugar y lo trasladó al Hospital Güemes, en Haedo, donde fue atendido de forma consciente y su evolución es favorable.

En el caso intervino la la Comisaría Primera de Morón.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Adriana Suárez Corripio , titular de la Fiscalía N° 8 de Morón, quien dispuso medidas para identificar a los responsables.

La causa fue caratulada como tentativa de robo y lesiones .

Por el momento, las autoridades no pudieron determinar si alguno de los dos atacantes resultó herido durante el tiroteo.

Fuente: Infobae