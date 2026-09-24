Un juez ordenó a Trump restablecer el acceso de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca

WASHINGTON (AFP).- La administración del presidente Donald Trump debe “restablecer de inmediato” el acceso de los periodistas de CNN , MS NOW y Politico a la Casa Blanc a , ordenó este jueves un juez federal estadounidense, después de que esos medios fueran vetados.

Trump expulsó a los reporteros de esos medios de la residencia presidencial el viernes como castigo por difundir lo que calificó como “noticias falsas”.

Los ataques de Trump contra los periodistas no son nuevos. El presidente republicano lleva tiempo arremetiendo contra los medios que cuestionan su gestión y ha calificado a la prensa como “enemiga del pueblo”. El veto coincidió con un momento de baja aprobación para el mandatario y con el riesgo de que su Partido Republicano pierda el control del Congreso en las elecciones legislativas de noviembre.

CNN, MS NOW y Politico presentaron una demanda conjunta para impugnar la prohibición y solicitaron una orden de restricción temporal. Los medios sostuvieron que la medida violó sus derechos constitucionales y, en particular, la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege la libertad de prensa.

El juez Timothy Kelly determinó que la revocación de las acreditaciones de prensa de los tres medios “probablemente violó sus derechos constitucionales al debido proceso”, según el fallo.

“La ‘regla general’ es que ‘las personas deben recibir una notificación y tener la oportunidad de ser escuchadas antes de que el gobierno las prive’ de un interés protegido constitucionalmente’”, escribió Kelly.

El juez dispuso que las acreditaciones de prensa de los empleados de CNN, MS NOW y Politico sean restituidas “hasta nueva orden del tribunal o hasta la expiración de esta orden de restricción temporal”, que permanecerá vigente durante 14 días. La decisión no puede ser recurrida de inmediato.

“El fallo es una victoria para los medios de comunicación que luchan por cubrir a un presidente que se ha enfrentado repetidamente a la prensa”, reaccionó MS NOW.

Antes del fallo, el Departamento de Justicia había argumentado que Trump puede “controlar el acceso de los periodistas a áreas presidenciales restringidas, como el Despacho Oval”.

“El acceso a la Casa Blanc a es un privilegio, no un derecho” , sostuvo.

En una carta dirigida a CNN, la oficina de prensa de la Casa Blanc a acusó a la cadena de noticias de “traficar con falsedades verificables sobre seguridad nacional y otros temas, y de publicar información sensible o clasificada”.

Acusaciones similares se lanzaron contra MS NOW y Politico.

La misiva a CNN mencionaba varios artículos sobre la guerra de Irán y otro sobre los planes de Trump de construir un búnker militar bajo el proyectado salón de baile del Ala Este de la Casa Blanc a que, supuestamente, “revelaba detalles de construcción ‘ultrasecretos’”.

Theodore Boutrous, que representó a los medios de comunicación ante el tribunal el miércoles, le dijo al juez que Trump “no dijo nada sobre la seguridad nacional” en su publicación de Truth Social en la que anunciaba las prohibiciones.

“La idea de que los periodistas puedan ser castigados por el gobierno simplemente por informar sobre cuestiones de seguridad nacional (...) sobre las que el gobierno preferiría que no se informara es simplemente contraria a los principios de la Primera Enmienda”, añadió.

El juez Kelly afirmó que los artículos mencionados en las cartas remitidas a los tres medios eran “rutinarios”.

“El tribunal se muestra escéptico, al menos con los elementos presentados hasta ahora, de que el interés de los demandados por salvaguardar la seguridad nacional sea la verdadera motivación para revocar las acreditaciones permanentes de los demandantes o siquiera se vea favorecido por esa medida”, señaló el magistrado en referencia a las credenciales de prensa de la Casa Blanc a.

A los periodistas de los tres medios se les negó el acceso a la Casa Blanc a el sábado y se les confiscaron sus acreditaciones.

En una reacción de solidaridad, las emisoras CBS, ABC, NBC y Fox anunciaron el lunes que dejarán de cubrir por turnos las actividades públicas del presidente, como hacían junto a CNN.

La modalidad, conocida en inglés como “pool” , consiste en que el medio designado para cubrir un determinado acto comparte luego el material con el resto de las organizaciones periodísticas.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca y casi 50 medios también presentaron un escrito ante el tribunal para solicitar que se revoquen las prohibiciones impuestas a CNN, MS NOW y Politico.

El lunes por la noche, además, la Casa Blanca lanzó un canal de streaming llamado “Trump TV” , que, según anunció, mostraría “los mejores videos, discursos importantes y los momentos destacados imperdibles, transmitidos las 24 horas del día y actualizados en tiempo real”.

Trump, una antigua estrella televisiva, mantiene desde hace años un enfrentamiento con distintos medios de comunicación y acusa a algunos de ellos de presentar una imagen negativa de su gestión.

Durante su primer mandato, en otro caso relacionado con CNN, el juez Kelly había ordenado a la Casa Blanca restablecer temporalmente el acceso de un corresponsal de la cadena cuyo pase había sido revocado.

Fuente: La Nación