Un joven de 22 años murió de una pedrada tras una pelea en un boliche de Ezeiza: hay cuatro detenidos

Tomás Ezequiel Rojas , de 22 años, murió tras recibir una pedrada en la cabeza durante un enfrentamiento entre dos grupos en Ezeiza . La pelea había comenzado adentro de un boliche, pero fue recién 15 cuadras después, cuando los grupos volvieron a cruzarse, que la situación derivó en tragedia.

Según informaron fuentes policiales a Infobae , todo se originó durante la madrugada de este domingo cuando cuatro jóvenes comenzaron a arrojar piedras desde la zona de las vías contra el grupo de tres personas con quienes habían tenido el altercado previo dentro de un boliche cercano. Una de esas piedras impactó directo en la cabeza de Rojas. Las heridas que le provocó resultaron fatales.

Desde las primeras horas de la investigación, los efectivos descartaron que el hecho hubiera ocurrido en el marco de un robo. La hipótesis que guía la causa apunta, en cambio, a la confrontación iniciada dentro del local bailable y al reencuentro fortuito que tuvo lugar varias cuadras después. El análisis de las cámaras de seguridad de la zona fue el punto de partida para reconstruir los movimientos de todos los involucrados.

A partir de ese material, efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) y de la Departamental de Investigaciones (DDI) lograron identificar a los cuatro presuntos agresores. El primero en caer fue C.R.E. , de 18 años, detenido en las primeras horas del operativo. Luego, tres allanamientos ordenados por la Justicia permitieron dar con el resto: T.U.J. , de 21 años; A.G.M. , de 23; y G.U.S. , de 19. Según la información policial, A.G.M. está señalado como el autor material de la agresión que terminó con la vida de Rojas.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 de Ezeiza, a cargo de la fiscal Florencia Belloc y su secretario, Federico Ricart , quienes ordenaron todas las diligencias.

La investigación continúa con el objetivo de reconstruir con precisión la secuencia de los hechos y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los cuatro aprehendidos.

Dos hombres en situación de calle protagonizaron una violenta y trágica pelea el pasado viernes en el barrio porteño de San Cristóbal , donde, por causas que aun se encuentran bajo investigación, mantuvieron una fuerte discusión que derivó en el crimen de uno de los involucrados.

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de una estación de servicio de la zona, cuyas imágenes fueron determinantes para identificar al asesino. Según confiaron fuentes policiales a Infobae , hasta este lunes al mediodía el sospechoso continuaba prófugo y era buscando intensamente por personal de la Policía de la Ciudad.

El timer del video que encabeza esta nota muestra que eran las 15:34 cuando un hombre, vestido con una remera y zapatillas blancas, y pantalón negro, corrió con una lanza en su mano derecha hacia otro individuo que lucía en cuero.

Tras dos intentos fallidos, y mientras un perro les ladraba en plena disputa, el agresor le asestó un puntazo en el cuello y el hombre cayó tendido sobre el asfalto.

Al notar que la víctima se encontraba inmóvil, el atacante se marchó a pie del lugar y la misma cámara de seguridad registró el momento en el que se quitó su remera, en un presunto intento por no ser reconocido durante su fuga.

Tras recibir un llamado al 911, personal de la Comisaría Vecinal 3 B de la Policía de la Ciudad se presentó en el lugar del hecho y constató que la víctima yacía sobre la calle Combate de los Pozos. Luego, personal del SAME confirmó su fallecimiento mientras era trasladado al hospital Argerich.

La Fiscalía Nacional Criminal y Correccional Nº 9, a cargo del fiscal Lucio Eduardo Herrera , dispuso la intervención de la División Homicidios, que realiza tareas para detener al agresor.

Fuente: Infobae