Un hombre murió al ser aplastado por un ascensor industrial que se desplomó

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Un empresario de 48 años murió después de ser alcanzado por un ascensor industrial que se desplomó en un local de equipamientos industriales en Brasil.

La víctima fue identificada como Adriano Mendonça, propietario del establecimiento. Según informó el Cuerpo de Bomberos, el hombre estaba revisando un problema en el hueco del ascensor cuando el equipo cayó y lo golpeó en la cabeza.

El hecho ocurrió en un local de tres plantas. Los equipos de emergencia llegaron al lugar, pero constataron que el empresario había muerto como consecuencia del impacto.

La empresa Ativitec Equipamentos, propiedad de Adriano, lamentó su muerte y decidió cerrar el establecimiento durante la jornada. A través de las redes sociales, la firma lo recordó como su fundador y anunció que retomará la atención presencial el martes 29 de septiembre.

Adriano estaba casado y tenía dos hijas. El caso quedó bajo investigación del 1° Distrito Policial y fue caratulado como muerte sospechosa.