Un funcionario pidió licencia con un certificado médico firmado por un especialista que había muerto cuatro años antes

Un funcionario del Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza entregó un certificado médico para justificar un día de reposo. Sin embargo, estaba firmado por un médico que llevaba cuatro años muerto y se inició una investigación por la irregularidad.

Ahora, el Gobierno provincial ratificó en el Boletín Oficial el sumario administrativo que se le abrió para determinar su responsabilidad.

Según consta en el expediente administrativo, el hecho ocurrió el 4 de septiembre de 2023, cuando el empleado estatal presentó un certificado con membrete del Hospital Alfredo Metraux.

El documento indicaba reposo por 24 horas debido a una lumbociatalgia y llevaba la firma y el sello de Armando Bermejo , un médico especialista en Endocrinología y Diabetes.

El problema surgió cuando se comprobó que Bermejo había muerto en febrero de 2019 y que nunca había trabajado en el hospital mencionado.

A partir de esos elementos, las autoridades consideraron que la conducta del licenciado en enfermería podría quedar comprendida en los artículos 69 y 70 de la Ley 7759, que regula el régimen de los profesionales de la salud, de acuerdo a lo indicado en el Boletín Oficial.

En julio de 2024, a través de la Resolución 1191, el Ministerio de Salud y Deportes ordenó iniciar un sumario administrativo para determinar si el enfermero tenía responsabilidad en la presentación del certificado.

Durante el procedimiento, el empleado pidió que se declarara la caducidad del sumario. Su planteo se basó en el tiempo transcurrido entre el hecho, ocurrido en septiembre de 2023, y la resolución que dispuso el inicio de las actuaciones, dictada en julio de 2024.

El profesional sostuvo que ese período debía tenerse en cuenta para dar por terminado el procedimiento disciplinario. Sin embargo, tanto la Instrucción Sumarial como la Asesoría de Gobierno consideraron que el planteo no correspondía.

La normativa establece que los sumarios administrativos caducan cuando pasan seis meses sin que se produzca un acto útil. En este caso, las autoridades señalaron que ese plazo comienza a correr desde la resolución que dispone la instrucción del sumario y no desde la fecha en la que ocurrió el hecho investigado.

El decreto también destacó que durante la tramitación se realizaron distintas actuaciones para garantizar el debido proceso y el derecho de defensa del agente.

Entre ellas estuvieron la notificación del inicio del procedimiento, la designación de un veedor por parte de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS), la citación a indagatoria y la recepción de la declaración del sumariado.

Por el momento, el decreto no establece una sanción contra el empleado ni determina de manera definitiva su responsabilidad por la presunta irregularidad del certificado médico.

Fuente: TN