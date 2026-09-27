“Un escándalo político que reverbera desde Argentina hasta Washington”: el perfil que hizo un diario de Estados Unidos sobre Fernando Cerimedo

El escándalo de Fernando Cerimedo y su conexión con varios líderes de la derecha latinoamericanos llegó a los medios de Estados Unidos. El Washington Post publicó un perfil del ex asesor de Javier Milei , en donde repasa su historia y sus vínculos con el poder estadounidense.

"El arresto de Cerimedo ha desencadenado un escándalo político que reverbera desde Argentina hasta Washington y ha puesto de relieve el papel de la Administración Trump en la ola de victorias políticas de candidatos de derecha en toda América Latina", escribe el diario estadounidense.

El WP definió a Cerimedo como "el hombre que impulsó MAGA en América latina" y "uno de los asesores políticos más conocidos de la región, y había llevado al poder a candidatos presidenciales conservadores en Argentina, y posteriormente en Honduras y Bolivia". El diario también señala que el poder de Cerimedo en Bolivia "se extendió mucho más allá del ciclo político" y se "convirtió en la sombra del presidente [ Rodrigo Paz ] -un motivo de inquietud en el Gobierno".

El artículo también profundiza en el rol de Cerimedo en el armado libertario: "En Argentina, ayudó a dirigir las operaciones digitales de Javier Milei, desatando lo que él describió como un ejército de trolls y desacreditando a sus rivales". También señala que fue él quien ayudó a conectar al Presidente con el periodista estadounidense Tucker Carlson , para esa entrevista de septiembre de 2023 que se hizo viral.

A través de su consultora porteña, Numen , Cerimedo "se convirtió en un enlace entre la política latinoamericana y la estadounidense", señala la nota y agrega: "su trabajo también le había llevado a tener un contacto cada vez mayor con operadores políticos cercanos a la Casa Blanca , que, rompiendo con las normas diplomáticas, ha intervenido en la política interna de toda la región defendiendo agresivamente a los candidatos alineados con [Donald] Trump ", señala el artículo.

De hecho, en febrero fue nombrado mejor asesor político hispano de 2025 en una ceremonia de premiación que se realizó en Mar-a-Lago , la lujosa mansión del presidente norteamericano en Florida. Allí le agradeció a Brad Parscale , que según el WP es "su vínculo más cercano con el movimiento MAGA", por siempre creer en él. De hecho, el año pasado Cerimedo había sido designado como representante en América Latina de Campaign Nucleus y Eyes Over, dos plataformas tecnológicas vinculadas a la campaña de Trump de 2024, según informó La Derecha Diario.

Fernando Cerimedo, who steered right-wing campaigns across Latin America, is accused of directing two hit men to kill his pregnant mistress. The stunning allegation has ignited a political scandal that has reverberated from Argentina to Washington. https://t.co/UXcpBzS1cp

Según WP , Cerimedo ha afirmado que estudió en la Universidad de Harvard , en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) , y en la Universidad de Phoenix; también que entrenó con los US Navy Seas y haber trabajado en la Casa Blanca durante la administración de Barack Obama. "Poco o nada de todo eso se ha demostrado", dice el diario. En declaraciones a The Post, el MIT y la Universidad de Phoenix afirmaron que no tenían constancia de que Cerimedo hubiera sido estudiante allí. Harvard y la oficina de relaciones públicas de la Marina de los Estados Unidos no respondieron a las solicitudes de comentarios".

Cerimedo fue detenido el 18 de agosto en Santa Cruz y unos días más tarde fue enviado a la cárcel de Palmasola con detención preventiva por 180 días imputado por el presunto delito de " feminicidio en grado de tentativa ", tras un ataque armado perpetrado por desconocidos en contra su expareja, Nadia Beller.

Horas después de su detención, la Fiscalía boliviana también abrió otra investigación de oficio por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y además afronta una tercera investigación por violencia familiar y doméstica que presuntamente ejerció en julio contra Beller.

Paralelamente, en Chile la Fiscalía abrió una investigación por posibles delitos informáticos donde se vincula a Cerimedo con el entorno del presidente José Antonio Kast en el marco del uso de bots en campañas políticas.

A principios de este mes, Cerimedo fue trasladado de la prisión de Palmasola (Santa Cruz) a Chonchocoro , una cárcel de máxima seguridad en La Paz . El consultor dijo que Beller "va a tener que explicarle a la justicia las mentiras que está diciendo” y pidió que "se haga justicia y se sepa la verdad".

Esta semana, Beller declaró como testigo en el marco de la causa que investiga la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) . La declaración duró más de sesenta minutos y tiene carácter de reservada. Sin embargo, según pudo saber Clarín, Beller sostuvo que el ex asesor de Milei le habló de las irregularidades en Discapacidad y le mencionó que Natalia Basil (ex esposa de Cerimedo) habría grabado los audios donde Diego Spagnuolo hablaba de coimas y que fueron la llave para la investigación judicial.

Fuente: Clarín