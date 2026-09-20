Un diputado libertario fue increpado por vecinos y terminó refugiado en una comisaría: denunció agresiones y amenazas

El diputado de La Libertad Avanza, Gerardo Huesen, tuvo que refugiarse en una comisaría tras ser increpado por un grupo de vecinos mientras hacía una recorrida por el municipio de Graneros, en Tucumán . Tras los incidentes, desde el espacio libertario apuntaron contra la intendencia local y recordaron un episodio reciente en el que un puntero del peronismo le había pegado un cabezazo a otro legislador de LLA en la misma provincia.

Según explicó el legislador, mientras realizaba una recorrida por la ciudad, parte de su equipo "fue agredido y golpeado". "No conforme con eso, amenazaron con quitarnos la vida si no nos íbamos. Luego rodearon la comisaría para evitar nuestra salida ", agregó Huesen, en un posteo de X .

En su publicación, Huesen apuntó contra la intendente local, Raquel Graneros , y señaló como responsables de los incidentes a "funcionarios y empleados" del municipio, quienes "agredieron y amenazaron de muerte" a sus colaboradores.

"Lamentablemente esto no nos sorprende, así se maneja el peronismo feudal . Se sienten reyes y perciben a la gente como esclavos. Si somos una amenaza para romper ese sistema oscuro, les avisamos que no nos van a detener. La vida y la libertad es lo más preciado del ser humano, y vamos a darlo todo para ponerlas en valor", escribió el legislador tras el suceso.

Tras conocerse los incidentes, el presidente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, compartió un mensaje en redes en el que recordó el ataque con el que meses atrás había recibido Agustín Pelli , otro legislador libertario, mientras intentaba ingresar al municipio de La Madrid, en la misma provincia.

En esa ocasión, Marcelo "Pichón" Segura , un referente del peronismo local, había agredido con u n feroz cabezazo en el rostro a Pelli quien intentaba pasar colchones y otras ayudas por una ruta en el marco de las inundaciones que sufría el sur de la provincia por un temporal.

Pensé que el cabezazo al diputado Pelli iba a marcar un límite, pero hoy, en Graneros, volvimos a vivir un episodio gravísimo. A Gerardo no solo lo agredieron nuevamente personas vinculadas a esa misma organización. Esta vez tuvo que refugiarse en una comisaría porque fue… https://t.co/9suYvO0wZy

"Pensé que el cabezazo al diputado Pelli iba a marcar un límite, pero hoy, en Graneros, volvimos a vivir un episodio gravísimo ", cuestionó Catalán, también a través de X .

Según sostuvo el armador tucumano, a Huesen "no solo lo agredieron nuevamente personas vinculadas a esa misma organización", sino que además "fue amenazado con quitarle la vida a él, a su esposa" y a referentes del espacio libertario en la provincia.

"Esperamos que, esta vez, las máximas autoridades de Tucumán se pronuncien y actúen. Ojalá no volvamos a escuchar las mismas respuestas de siempre", consideró Catalán, quien además pidió a los tucumanos no seguir naturalizando este tipo de conductas y no "acostumbrarse a la violencia, las amenazas y el apriete político".

"Tucumán merece otra clase de dirigentes: dirigentes que estén al servicio de la gente y no de los punteros", sentenció.

Fuente: Clarín