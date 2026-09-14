Un buque de pasajeros naufragó en Indonesia: al menos 6 muertos y 129 desaparecidos en el mar de Java

YAKARTA.- Al menos seis personas murieron y otras 129 permanecen desaparecidas después de que un buque de pasajeros naufragara durante la madrugada de este domingo en el mar de Java , en Indonesia , según informó la agencia de búsqueda y rescate del país. Los equipos de emergencia lograron rescatar a 108 personas que viajaban a bordo del Virgo Transport 8 y continuaban con las tareas para encontrar a posibles sobrevivientes.

El buque había partido el sábado desde la ciudad de Surabaya, en la isla de Java Oriental , con 243 personas a bordo, entre ellas 30 tripulantes , y se dirigía hacia Banjarmasin, en Kalimantan del Sur , cuando las autoridades perdieron contacto con la embarcación.

Según informó Mohammad Syafii , jefe de la agencia nacional de búsqueda y rescate indonesia, cinco aviones y 17 buques fueron movilizados para apoyar la búsqueda, centrada en zonas alrededor del ferry hundido. Indicó que también se emplearán buceadores y drones submarinos para buscar víctimas alrededor del naufragio, que ya fue localizado .

“Vamos a maximizar la operación de búsqueda en seis sectores que dividimos, priorizando la búsqueda de víctimas flotando”, señaló. “Esperamos poder encontrar a las víctimas en buenas condiciones”, agregó.

Las aguas agitadas, con olas ​altas y fuertes vientos, dificultaban las labores de búsqueda el lunes , explicó el director de la agencia nacional de rescate. “También desplegaríamos personal con habilidades de rescate subacuático, ​pero las condiciones actuales no nos lo permiten" , afirmó.

En un video difundido por la agencia de rescate, se veía un gran barco volcado y parcialmente sumergido en aguas azules agitadas, con su casco pintado de rojo visible sobre la superficie. Asimismo, se veían dos pequeñas embarcaciones, cada una con personas a bordo, flotando en aguas agitadas cerca del barco volcado.

La ubicación del barco volcado se encuentra a unos 150 kilómetros del centro de mando del puerto de Trisakti, en Banjarmasin, informó a la agencia Reuters otro responsable de la agencia de rescate. “Las condiciones allí son bastante ventosas, lo que dificulta el atraque del buque” , dijo ‌el responsable, Arianto Ardi.

El ministro de Transportes de Indonesia, Dudy Purwagandhi , aseguró que el ferry no iba sobrecargado y transportaba pasajeros por debajo de su capacidad máxima, de 500 personas.

Indonesia depende de los ferris para desplazarse entre sus 17.000 islas, ya que el transporte marítimo es más barato y accesible que el aéreo, ‌pero se han producido numerosos accidentes. En incidentes separados ocurridos ​el mes pasado, dos ferris que transportaban a cientos de pasajeros se incendiaron en el agua. Cinco personas fallecieron cuando un ferry se incendió frente a la isla de Madura, mientras que una persona murió en un incendio a bordo de otro que viajaba desde la isla turística de Bali.

Con información de las agencias AFP y Reuters — Noticia en desarrollo

Fuente: La Nación