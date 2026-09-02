Un bebé de 1 año fue torturado por su madre y su padrastro con agua caliente y golpes

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Un bebé de 1 año habría sido víctima de brutales episodios de violencia durante al menos cuatro meses en la ciudad de São João da Boa Vista, en el estado de San Pablo, Brasil. Según la Policía Civil, la madre del niño, de 20 años, y su padrastro, de 33, habrían sometido al menor a agresiones físicas y psicológicas.

De acuerdo con la investigación, el bebé habría sido golpeado con una cuchara de madera, encerrado desnudo en el baño como forma de castigo y obligado a caminar durante la madrugada. Además, los investigadores sostienen que le habrían administrado diazepam, un medicamento de venta controlada, sin indicación médica.

Uno de los hechos más graves revelados por la investigación señala que el rostro del bebé habría sido sumergido repetidamente en una palangana con agua caliente. El delegado Fabiano Antunes de Almeida explicó que los mensajes intercambiados entre la pareja permitieron reconstruir parte de las agresiones que habría sufrido el niño.

La Policía Civil también sostiene que el bebé habría sido sofocado con una toalla para evitar que llorara. Según el delegado, los acusados aumentaban el volumen de la televisión o la radio para impedir que los vecinos escucharan los llantos del menor.

El episodio más grave habría ocurrido el 19 de junio, cuando el bebé sufrió un traumatismo craneal severo, un hematoma subdural y extensas hemorragias en la retina. Llegó al hospital con un nivel de conciencia extremadamente reducido y sufrió un paro cardiorrespiratorio.

El niño permaneció internado en terapia intensiva y recibió el alta médica aproximadamente un mes después. Tras la detención de su madre y su padrastro, quedó bajo el cuidado de su padre biológico, quien se emocionó al reencontrarse con su hijo.

La investigación comenzó luego de una denuncia presentada por la abogada del padre y por el Ministerio Público. Inicialmente, el caso había sido considerado como una posible caída accidental, pero posteriormente la investigación avanzó por lesiones, malos tratos, tortura y tentativa de homicidio.

Durante el proceso, la Policía Civil tomó declaraciones, analizó documentación médica, realizó pericias y examinó información extraída de los teléfonos celulares de los acusados. Los estudios médicos concluyeron que las lesiones eran compatibles con un traumatismo craneal provocado y descartaron técnicamente la hipótesis de un accidente doméstico.

Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron medicamentos controlados, una cuchara de madera, una máquina de descargas eléctricas, un arma falsa, unas esposas, teléfonos celulares y una palangana de plástico.

La Policía continuará analizando los elementos secuestrados para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos y cuál fue la participación de cada uno de los acusados.

La madre y el padrastro fueron detenidos por orden judicial y son investigados por los delitos de tortura y tentativa de homicidio agravada contra un menor de 14 años.

La defensa de la pareja aseguró que todavía no tuvo acceso a los informes periciales que fundamentaron las detenciones y sostuvo que presentará su versión de los hechos durante el proceso judicial.