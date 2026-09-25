Un avión de Aerolíneas Argentinas que iba a Madrid sufrió una falla en un motor y volvió a Ezeiza: el susto de los vecinos que escucharon los estruendos en el aire

Un avión de Aerolíneas Argentinas que se dirigía rumbo a Madrid debió regresar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza apenas media hora después de despegar, luego de detectar una falla en uno de los motores que provocaron sonoras detonaciones, las cuales asustaron a los vecinos y pasajeros.

Se trata del vuelo AR1132, que volvió a la pista por sus propios medios y fue recibida por personal aeroportuario y bomberos al llegar al aeropuerto.

La aeronave despegó a las 23:52 de Ezeiza y para las 00:30 ya estaba de nuevo en el Aeropuerto.

En redes sociales, sin embargo, los vecinos de la zona quedaron alarmados por los sonidos de detonaciones que se escucharon. Una cámara de seguridad ubicada frente a un bar de El Jaguel, a pocos kilómetos del Aeropuerto, captó el momento en que se escuchó la primera explosión.

Fue a las 23:57, cuando un grupo de personas comenzó a correr tras oir el sonido. Es una zona que, por la cercanía con la pista, está acostumbrada a convivir con el ruido del despegue y aterrizaje de los aviones. Pero en este caso había algo distinto.

En los comentarios, otros vecinos que habían escuchado las explosiones comenzaron a compartir sus relatos y a etiquetar a usuarios que también habían escuchado el sonido pero sin entender qué había pasado.

“Se escucharon las explosiones que creí que se nos caía sobre nuestras casas”, comentó Norma, una usuaria. "Es como si hubiesen sido 3 truenos", le contestó Javier.

Según explicaron a Clarín fuentes oficiales de la empresa, durante el episodio se registró un fenómeno conocido como compressor stall, que consiste en una alteración del flujo del aire dentro del compresor del motor. "Este fenómeno puede producir sonidos semejantes a detonaciones", explicaron.

"Importante destacar esto que no hubo emergencia y que las "explosiones" que es lo que le agrega espectacularidad se sienten así pero no son tales. Se producen por una falla en la entrada y salida del aire, no por fuego o algo semejante", remarcaron desde la empresa.

El vuelo que iba rumbo a Madrid finalmente pudo salir reprogramado y despegó desde Ezeiza a las 04:33 y se espera que llegue a España a las 21:25 hora local. La empresa de bandera cambió la aeronave y utilizó un Airbus A330-243 en reemplazo del Airbus A330-230 que tuvo las fallas.

Fuente: Clarín