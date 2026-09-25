Tras dispararle, lo dio por muerto y le robó la moto: fue condenado a 8 años y medio de prisión en Río Negro

Un hombre le disparó en el cuello a otro tras una discusión en una vivienda del barrio Anai Mapu, ubicado en Río Negro , y escapó en la motocicleta de la víctima, a quien dio por muerto. Por ese ataque, ocurrido el 29 de mayo, fue condenado a ocho años y seis meses de prisión en un juicio abreviado.

Según sostuvo la Fiscalía, entre las 21:00 y las 21:45, la víctima y el acusado llegaron a una vivienda ubicada en la calle Lamarque e ingresaron al patio de la vivienda. Allí, se inició una discusión que derivó en el ataque.

En ese contexto, el condenado efectuó un disparo con un arma de fuego que impactó a la víctima a la altura del cuello. Después se retiró del lugar en la Gilera Smash 110 que pertenecía al herido, bajo la creencia de que había muerto.

Vecinos de la zona auxiliaron al hombre herido y solicitaron una ambulancia del Servicio Integral de Atención de Emergencias (SIARME). El paciente fue trasladado de urgencia al hospital local, donde personal del Cuerpo de Investigación Judicial logró entrevistarlo brevemente.

La víctima identificó al agresor , a quien conocía previamente, y relató tanto la secuencia del ataque como la sustracción de su motocicleta. Según se informó durante el proceso, sufrió lesiones gravísimas y una afectación permanente en las extremidades inferiores , luego de haber estado en riesgo inminente de vida.

Para sostener la acusación, la Fiscalía incorporó testimonios de vecinos, allegados y policías que participaron en las primeras actuaciones. También presentó las actas de la inspección ocular, muestras de sangre recogidas por el Gabinete de Criminalística, el certificado médico y la documentación que acreditó la propiedad del vehículo.

La jueza de Garantías habilitó una investigación por cuatro meses y ordenó que el imputado permaneciera detenido de manera preventiva durante ese plazo. En esa instancia se informó que contaba con antecedentes penales computables.

Por su parte, la víctima expresó ante el equipo fiscal y la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) su conformidad con la realización de un proceso abreviado. Durante la audiencia, el hombre admitió su responsabilidad penal por homicidio en grado de tentativa agravado por el uso de arma de fuego , en concurso ideal con portación no autorizada de arma de uso civil, y en concurso real con hurto de un vehículo dejado en la vía pública.

El tribunal colegiado, integrado por la jueza Agustina Bagniole y los jueces Julio Sueldo y Marcelo Gómez, validó la pena y ordenó su cumplimiento inmediato , tras la renuncia a los plazos procesales.

Además de la prisión, los magistrados impusieron el pago de las costas del proceso , la inhabilitación para portar armas de fuego por 17 años y la declaración de reincidencia.

En otro expediente resuelto recientemente, un hombre fue condenado a siete años y medio de prisión efectiva por un intento de robo durante el cual un vecino recibió un disparo en el cuello . El hecho ocurrió el 26 de julio, en una vivienda de la calle Río Gallegos, barrio San Lorenzo, en Río Negro .

Según la acusación fiscal, una pareja llegó hasta el lugar cuando las víctimas ingresaban en camioneta a su domicilio . Los sospechosos subieron al vehículo, que se encontraba en marcha, trabaron las puertas e intentaron llevárselo . La maniobra no pudo concretarse porque el vehículo se detuvo mientras circulaba en reversa.

Uno de los damnificados intentó impedir la sustracción y golpeó el vidrio del lado del conductor. En ese momento, el condenado efectuó un disparo con un arma calibre .22 desde el interior de la camioneta. El proyectil impactó en el cuello de la víctima.

El acusado fue detenido el 28 de agosto, tras un allanamiento en el que se secuestró un arma de fuego. Las pericias balísticas determinaron que los proyectiles y una vaina servida estaban vinculados con esa arma.

El tribunal integrado por Agustina Bagniole, Julio Sueldo y Marcelo Gómez homologó el acuerdo abreviado , declaró reincidente al condenado y le impuso una inhabilitación para gestionar la tenencia de armas por 15 años.

Fuente: Infobae