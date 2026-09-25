Tragedia en la Cordillera: encontraron muerto al montañista que era buscado hace cinco días en Mendoza

Tras cinco días de incertidumbre, un grupo de rescatistas halló muerto este viernes por la tarde en Mendoza a un montañista de 48 años que era buscado en la alta montaña. Se trata de Esteban Sotelo, de 48 años, que desde el domingo perdió contacto luego de alcanzar la Quebrada de La Angostura, en Vallecitos. Sin embargo, debido a las condiciones climáticas adversas, no se pudo rescatar su cuerpo y se espera que su traslado se logre este sábado.

Sotelo, bonaerense de 48 años, hacía el domingo pasado lo que más le gustaba: escalar la montaña. Estaba en Vallecitos, en Luján de Cuyo, disponiéndose a escalar la Quebrada de La Angostura, a más de 4.000 metros de altura , un punto intermedio hasta su meta, el cerro Franje, más de 850 metros más arriba en la Cordillera de los Andes. Entendía del paño, dado que cursaba el segundo año de la Escuela Provincial de Guías de Alta Montaña y Trekking (EPGAMT).

Pero la naturaleza es más impredecible y, por motivos que aún se desconocen, perdió contacto al llegar a la Quebrada de La Angostura ese mismo domingo 20 de septiembre. Desde entonces era intensamente buscado.

Tampoco se presentó a las actividades que la EPGAMT tenía previstas para la semana. Y este viernes, alrededor de las 15.30, un grupo de rescatistas logró localizar el cuerpo de Sotelo en la alta montaña, aunque las condiciones meteorológicas no permitieron aproximarse y rescatar el cuerpo : los socorristas trabajaron con fuertes ráfagas de viento, bajas temperaturas, nevadas y visibilidad reducida.

Para ampliar la búsqueda, se dispuso e l apoyo de drones y del helicóptero de la Policía de Mendoza, pero el viento impidió utilizarlos. Este viernes se incorporaron integrantes de la Escuela de Guías y de Gendarmería Nacional, que colaboran bajo las directivas de la Patrulla de Rescate.

Pero esta última determinó que el sábado a primera hora regresará a la Quebrada de La Angostura junto con un grupo de guías para llevar a cabo el rescate del cuerpo, bajo la instrucción de la Oficina Fiscal 11 de Luján de Cuyo.

Según la información con la que trabajan los investigadores, Sotelo tenía previsto ascender por la Quebrada de La Angostura , desde allí avanzar hacia la canaleta conocida como Alma de Diamante y luego ascender al cerro Franke, cuya cumbre tiene alrededor de 4.850 metros de altura y forma parte de una zona de alta montaña con condiciones particularmente exigentes. El plan del montañista contemplaba que después del ascenso iniciaría el descenso.

Fuente: Clarín