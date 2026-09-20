Tormentas fuertes en Buenos Aires: a qué hora llegan este domingo 20 de septiembre, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió su pronóstico del tiempo para este domingo 20 de septiembre y reveló que se esperan tormentas fuertes y ráfagas de viento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el conurbano .

Los especialistas del SMN explicaron que el día empezará con cielo mayormente nublado , pero sin probabilidad de precipitaciones.

Sin embargo, el tiempo desmejorará hacia la tarde, ya que hay entre 40% y 70% de probabilidades de tormentas fuertes que continuarán por la noche .

Para el domingo, el SMN anticipó el siguiente pronóstico:

Además, durante la tarde y la noche se esperan vientos de 23 a 31 km/h , con ráfagas de entre 51 y 59 km/h .

Fuente: TN