Tormentas en Buenos Aires: cómo va a estar el tiempo esta semana, según el Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó su pronóstico para el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) y reveló cómo sigue el tiempo tras las lluvias de este domingo.

Según indicaron, para este lunes rigue una alerta amarilla por vientos fuertes de entre 60 y 69 km/h del sudoeste dutrante todo el día. También, habrá 10% de probabilidades de probabilidades de precipitaciones en la tarde. Sin embargo, para la madrugada, mañana y noche se espera cielo parcialmente nublado. La mínima será de 13 grados y la máxima de 17.

Fuente: TN