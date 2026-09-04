Tiburones con Patas de Rana: Natación adaptada y actividad física para personas con discapacidad en Rosario

NACIONALES





Tiburones con Patas de Rana es una propuesta deportiva inclusiva destinada a niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad, que tiene como objetivo promover el acceso al deporte, el desarrollo de habilidades y la participación en espacios de integración y socialización.

A través de la natación adaptada y diferentes propuestas de actividad física, se trabaja para favorecer el desarrollo motor, la coordinación, el equilibrio, la autonomía y la confianza, respetando las características, necesidades y posibilidades individuales de cada persona.

La iniciativa se basa en la adaptación de las actividades y de las estrategias de enseñanza, teniendo en cuenta que cada persona aprende y se desenvuelve de una manera diferente. Por este motivo, el trabajo es personalizado y busca generar las condiciones necesarias para que cada participante pueda involucrarse activamente y alcanzar sus propios objetivos.

Desde Tiburones con Patas de Rana consideran al deporte como una herramienta de inclusión, aprendizaje y desarrollo integral. La propuesta apunta a brindar un espacio seguro, cuidado y respetuoso, donde cada persona pueda participar, disfrutar de la actividad física y fortalecer sus vínculos con los demás.

El proyecto busca continuar creciendo y ampliando sus propuestas para generar nuevas oportunidades de participación deportiva y promover una sociedad con mayores espacios de inclusión y accesibilidad.

Tiburones con Patas de Rana desarrolla sus actividades en Rosario, en el Club Unión Americana, ubicado en Brassey 7801, y en el Club Echesortu.